Medizintechnik gefragt wie nie : Dräger baut eine Fabrik für Trump

Stefan Dräger ist ein Manager, der in der Öffentlichkeit nur ungern im Mittelpunkt steht. Das passt zu seinem Unternehmen Drägerwerk und zu dessen Produkten: Gasmesstechnik für die Feuerwehr, Anästhesiegeräte für Krankenhäuser und Schutzanzüge für Bergbau oder Ölplattformen sind für die meisten Verbraucher in normalen Zeiten alles andere als interessant.

Doch seit sich das neuartige Coronavirus in vielen Ländern rasant verbreitet, rückt Dräger in den Fokus wie nie zuvor und gerät an die Grenzen der Leistungsfähigkeit. „Unser oberstes Ziel ist es, den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten und unseren gesellschaftlichen Versorgungsauftrag zu erfüllen“, sagt der 57 Jahre alte Haupteigner, der das börsennotierte Familienunternehmen aus Lübeck in fünfter Generation führt.