Kampf gegen Energiekrise : Welche Unternehmen wo Gas sparen

Chemische Fabrik: in Ludwigshafen am Rhein bei Nacht Bild: ddp

Benjamin Moll dürfte Genugtuung verspüren, wenn er die aktuellen Meldungen vieler deutscher Industriekonzerne liest. Moll ist Wirtschaftsprofessor an der „London School of Economics and Political Science“ und untersuchte im März mit Kollegen die möglichen Auswirkungen eines Importstopps russischer Energie auf Deutschland. Ergebnis damals: Die Auswirkungen auf die Wirtschaft wären hart, aber verkraftbar.

Bernd Freytag Wirtschaftskorrespondent Rhein-Neckar-Saar mit Sitz in Mainz. Folgen Ich folge Ilka Kopplin Wirtschaftskorrespondentin in München. Folgen Ich folge Henning Peitsmeier Wirtschaftskorrespondent in München. Folgen Ich folge Gustav Theile Wirtschaftskorrespondent in Stuttgart. Folgen Ich folge



Die Autoren mussten heftige Kritik einstecken. Wichtige Industrievertreter betonten, dass Unternehmen nicht genügend Gas ersetzen könnten und möglicherweise die Produktion einstellen müssten. BASF-Chef Martin Brudermüller warnte Anfang April, ein Importstopp von Öl und Gas aus Russland könne „die deutsche Volkswirtschaft in ihre schwerste Krise seit Ende des Zweiten Weltkriegs bringen“.

„Eine völlig absurde Behauptung“, sagt Moll heute, „das war zum Teil knallharter Lobbyismus“. Tatsächlich häufen sich die Ankündigungen von Unternehmen, erheblich Gas einsparen zu wollen – oder zumindest im Notfall dazu in der Lage zu sein. „Die hohen Gaspreise erzeugen einen enormen Anpassungsdruck“, sagt Moll.

„Es wird in jedem Fall teuer“

Da gehen Unternehmen auch schon mal ungewöhnliche Wege: Der Mainzer Spezialglashersteller Schott etwa hat sich mit Propangas eingedeckt, um zu verhindern, dass die teuren Schmelzwannen bei einem Gasausfall irreparablen Schaden nehmen. Propangas wird nicht aus der Erde gefördert, sondern entsteht unter anderem bei der Raffinerie von Öl in Deutschland. Um sich die nötigen Mengen aus dem begrenzten Angebot zu sichern und die Konkurrenz nicht aufzuschrecken, hat sich Schott sozusagen klammheimlich in den letzten Wochen einen entsprechenden Vorrat zusammengekauft, eingelagert und erfolgreich getestet. Dafür hat Schott nach eigenen Angaben zusätzlich einen zweistelligen Millionenbetrag investiert. Vorstandschef Frank Heinricht versteht die Summe als Versicherung, um gegen noch größere Schäden gefeit zu sein.

Für die Chemieindustrie, die ungleich größere Mengen Gas verbraucht, ist die Umstellung auf Propangas keine Lösung. Der Marktführer BASF, der allein fast 4 Prozent des importierten Gases benötigt, schweigt sich darüber aus, wie viel Gas er im Detail bereits eingespart hat oder einzusparen in der Lage ist. In Schwarzheide, dem zweitgrößten Produktionsstandort in Deutschland, kann der Konzern nach eigenen Angaben seinen gesamten Strom- und Dampfbedarf mit Heizöl erzeugen. In Ludwigshafen, wo drei Gaskraftwerke die Produktion versorgen, ist das nicht möglich. Vorstandschef Brudermüller sagte kürzlich vor Investoren, theoretisch könne der Konzern auch in Ludwigshafen den Ölanteil an der Befeuerung von aktuell 15 Prozent erhöhen. Für den nötigen Brennerwechsel benötige der Konzern aber Zeit. Ein bisschen was aber geht offenbar auch bei der BASF immer: In der Lehman-Krise habe sich gezeigt, dass die „Steamcracker“ – großchemische Anlagen – anders als zuvor gedacht zeitweise auch mit einer Kapazität von weniger als 40 Prozent weiterbetrieben werden könnten.

Auch die deutschen Autohersteller bemühen sich, Gas einzusparen. Mercedes-Benz benötigt nach eigenen Angaben schon jetzt ein Zehntel weniger Gas. Im Notfall könne der Verbrauch halbiert werden, sagte Mercedes-Chef Ola Källenius Ende Juli. Auch die Lackiererei im Werk in Sindelfingen komme zur Not ohne Gas aus.