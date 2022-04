Aktualisiert am

Deutsche Konzerne in Russland

Deutsche Konzerne in Russland :

Deutsche Konzerne in Russland : Die Angst vor Putins Willkür

Russlands Polizei und Staatsanwaltschaft drohen deutschen Konzernen mit mafiösen Methoden. Der Autozulieferer Continental nimmt nun die Produktion in Russland wieder auf. Ein Grünen-Politiker fordert, dem Druck nicht nachzugeben.

Continental-Mitarbeiter im Werk in Kaluga Bild: Bloomberg/Getty Images

Es ist ein ungewöhnlicher Schritt, der für viel Aufsehen sorgt. Nachdem der Reifenhersteller Continental vor sechs Wochen dem Beispiel vieler ausländischer Unternehmen in Russland gefolgt war und seine Produktion im Land aussetzte, nimmt er sie nun wieder auf. Man wolle Mitarbeiter und Manager am Ort vor „harten strafrechtlichen Konsequenzen“ schützen, begründet der Konzern sein Vorgehen. Russland droht nicht nur mit Enteignung, sondern auch mit Haftstrafen für Beschäftigte, wenn internationale Unternehmen ihre Arbeit im Land beenden.

Conti erntet für seine Entscheidung viel Kritik, nachdem die F.A.Z. am Mittwoch über die Wiederaufnahme der Produktion berichtet hatte. Schließlich knickt der Dax-Konzern aus Hannover vor Putins Drohkulisse ein, wenngleich es angeblich nur um eine „temporäre“ Reifenproduktion „im Bedarfsfall“ geht. Gleichzeitig wirft der Schritt ein Schlaglicht auf die enorme Rechtsunsicherheit, die derzeit für internationale Unternehmen in Russland herrscht.

Drohbesuche der Polizei

Nach Informationen der F.A.Z. war die russische Staatsanwaltschaft Ende März im Conti-Werk in Kaluga südwestlich von Moskau vorstellig geworden. Dort machte sie offenbar deutlich, dass sie es als Rechtsbruch sieht, wenn der Konzern den lokalen Bedarf im Land nicht bedient. Mit ähnlichen Drohungen sehen sich viele ausländische Konzerne konfrontiert, allerdings mit unterschiedlicher Intensität. Manche bekommen Post von den Strafverfolgern, andere werden einbestellt. Die lokalen Behörden reagieren damit auf die wachsende Zahl an Unternehmen, die sich aus Protest gegen den Überfall auf die Ukraine aus Russland verabschieden.

F.A.Z. Newsletter Ukraine Täglich um 12.00 Uhr ANMELDEN

Der Bedarf an Rechtsberatung ist groß, wie Wirtschaftskanzleien berichten. „Wir können längst nicht mehr alle Mandate annehmen, die uns angetragen werden“, sagt etwa Lothar Harings, auf Sanktionsrecht spezialisierter Anwalt der Sozietät Graf von Westfalen. Im Kern geht die Unsicherheit von einer Gesetzesinitiative der Kreml-Partei „Einiges Russland“ aus, die Anfang März vorgestellt worden war. Befürchtet wird eine Verstaatlichung ausländischer Unternehmen, wenn diese ihr Geschäft einschränken oder Russland verlassen.

Den staatlichen Stellen gelinge es, ein Klima zu erzeugen, in dem einige Unternehmen ihre Rückzugsentscheidung der ersten Kriegstage überdächten, sagt Harings. „Das ist Willkür der Behörden.“ Er berichtet von mafiösen Methoden: „Wir erleben häufiger, dass von staatlichen Einschüchterungsversuchen berichtet wird. Es gibt Drohanrufe und -Besuche von Polizei und Staatsanwaltschaft.“ Betroffene scheuten sich, offen darüber zu sprechen.

Gesetz wurde entschärft

Das „Trommelfeuer von Entwicklungen“, von dem ein anderer Berater spricht, wird noch dadurch verstärkt, dass geschriebenes Recht und Rechtswirklichkeit nicht deckungsgleich sind, zumal sich die Aussichten auf Rechtsschutz für Unternehmen in Russland eintrüben. Besonders gefährdet sind nach Einschätzung von Beobachtern ausländische Unternehmen, deren Arbeit sich leicht weiterführen lässt, weil dafür kaum ausländisches Fachwissen benötigt wird oder die Produktion nicht in komplexe Lieferketten eingebunden ist. Entsprechende Weichen habe Russland teilweise schon nach den Sanktionen von 2014 gestellt, als Unternehmen zur Lokalisierung ihrer Produkte gedrängt worden seien.

Michael Harms, Geschäftsführer des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, gibt jedoch zu bedenken, dass „es nicht im Interesse Moskaus liegen kann, weitere ausländische Unternehmen vom russischen Markt zu vertreiben“. Die Gefahr durch das Gesetz zur Fremdverwaltung bewertet Harms aktuell als „relativ gering“. Der Entwurf, über den das russische Parlament im Mai beraten soll, „ist deutlich entschärft worden“, hebt er hervor. In der aktuellen Fassung konzentriere man sich auf strategische Unternehmen. Direkte Enteignungen seien darin nicht vorgesehen, ebenso wenig wie strafrechtliche Sanktionen. Das wirft ein fragwürdiges Licht auf den Beschluss Contis, seine Produktion von Reifen in Kaluga wieder aufzunehmen.

Scheinbetrieb für Putin

Auch in der Politik kommt der Schritt nicht gut an. „Russland versucht offenkundig, europäische Unternehmen zu erpressen, damit diese ihre Geschäfte vor Ort fortführen“, sagte Dieter Janececk, Sprecher für Wirtschaftspolitik der Grünen Bundestagsfraktion, der F.A.Z. Doch den Drohungen dürfe man nicht nachgeben. „Der wirtschaftliche Druck auf Putin muss hoch bleiben, damit er zu Verhandlungen bewegt wird.“ Aus Sicht von Janececk ist eine Abstimmung mit internationalen Partnern nötig, „damit wir gleichermaßen unsere Geschäftsbeziehungen in Russland herunterfahren“.

Wie komplex die Lage ist, zeigen allerdings Berichte deutscher Unternehmen zur Situation vor Ort, etwa eines Elektrogeräteherstellers mit Produktionsnetz in Russland, der zum Schutz der Mitarbeiter nicht namentlich genannt werden will. Zwar ruhe die Produktion, allerdings würden Geräte weiter gewartet und instandgehalten. Das diene dazu, Mitarbeiter in Beschäftigung zu halten. Außerdem solle es vor Ort „ein bisschen Betrieb geben“ – um den Schein zu wahren. Denn auch dort hatten sich die Behörden mit deutlichen Ermahnungen gemeldet.

Mehr zum Thema 1/

Von einem Maschinenbauer heißt es, er bereite sich auf Enteignung durch die Behörden vor. Allerdings sei das schwer, weil man kaum noch Unterlagen aus den Betriebsstätten bekomme. Mitarbeiter hätten Angst, Informationen nach Deutschland zu schicken, da Russland ein solches Verhalten möglicherweise gegen die Personen verwendet. Auch Conti verweist auf Gefahren für die Beschäftigten. Der Konzern habe „eine Fürsorgepflicht für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Russland“. Dieser müsse man gerecht werden.

Es berichten Christian Müßgens, Hamburg, Stefanie Diemand, Frankfurt, Katja Gelinsky, Berlin, Ilka Kopplin, München und Gustav Theile, Stuttgart.