40-Jahres-Hoch : Jetzt schon 8,6 Prozent Inflation in Amerika

Die Inflation in den USA hat im Mai einen neuen Rekordwert erreicht. Mit einem Anstieg um 8,6 Prozent in zwölf Monaten stiegen die Verbraucherpreise so stark wie seit 40 Jahren nicht. Gegenüber dem Vormonat legte die Inflation damit um einen weiteren Prozentpunkt zu, wie das amerikanische Arbeitsministerium am Freitag mitteilte. Das verstärkt die Aussicht auf eine aggressive Anhebung der Leitzinsen durch die amerikanische Zentralbank.

Der Anstieg übertraf die Erwartungen. Im Mittel hatten Ökonomen mit einem Anstieg auf 8,3 Prozent gerechnet. Wohnen, Lebensmittel und Energiepreise trugen am meisten zu den Preissteigerungen bei. Die so genannte Kerninflationsrate, bei der die volatilen Komponenten Lebensmittel und Energie herausgerechnet werden, stieg auf 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr und lag damit ebenfalls über den Prognosen.

„Zeit der großen Zinsschritte noch lange nicht vorbei“

Nach der Mitteilung des Ministeriums stiegen am Freitagnachmittag die Renditen von Staatsanleihen sprunghaft an, Aktienfutures fielen und der Dollar legte gegenüber dem Euro zu. In Frankfurt sackte der deutsche Aktienindex Dax wieder unter die Marke von 14.000 Punkten. Zuletzt notierte er 1,8 Prozent im Minus.

„Es wird immer deutlicher, dass die Notenbank ihre geldpolitische Wende zu spät eingeleitet hat. Die Zeit der großen Zinsschritte um 50 Basispunkte ist noch lange nicht vorbei“, kommentierte Commerzbank-Fachmann Christoph Balz. Längerfristig werde die Inflation wohl ohnehin höher bleiben als vor der Pandemie. „So steigen wegen des engen Arbeitsmarktes die Lohnkosten so kräftig wie seit mindestens 20 Jahren nicht mehr“, sagte Balz weiter. Außerdem wirkten Trends wie die Deglobalisierung, die Kosten der Klimapolitik und der demografische Wandel (Alterung) zunehmend inflationstreibend.