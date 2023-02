Aktualisiert am

Tarifpolitik in der Inflation : Wie die Löhne die Preise treiben

Gut gelaunt: Streik der Bediensteten der Luftsicherheit und der Bodenverkehrsdienste am Flughafen Frankfurt Bild: Frank Röth

Bei der Post bereitet die Gewerkschaft Verdi schon einen unbefristeten Arbeitskampf vor. Im öffentlichen Dienst hat sie mit Warnstreiks soeben den Flugverkehr für einen Tag lang lahmgelegt. Und sie stimmt sich vor der an diesem Mittwoch beginnenden zweiten Verhandlungsrunde für 2,5 Millionen Bedienstete von Bund und Kommunen auf Verschärfungen ein, falls die Arbeitgeber kein „wirklich gutes Angebot“ mitbringen. „Die nächsten Streiks haben eine andere Dimension“, droht Verdi-Chef Frank Werneke. Die Lohnforderungen in den beiden Konflikten unterscheiden sich nur in ihrer Struktur – ihr Umfang beläuft sich jeweils auf 15 Prozent.

Damit nicht genug: Auch die einst als moderat geltende Eisenbahngewerkschaft EVG macht neuerdings mit schrillen Tönen auf sich aufmerksam. Nachdem sie Ende Januar ihre Forderung an die Deutsche Bahn und weitere 50 Bahnbetreiber beschlossen hatte, nährte sie gleich Spekulationen über eine Streikwelle im März – schon vor dem Beginn der Verhandlungen. Unplausibel ist die Spekulation aber nicht angesichts der Höhe ihrer Forderung: 650 Euro mehr im Monat für alle, außer für die oberen Tarifgruppen jenseits 5416 Euro Monatslohn – für sie soll es „nur“ 12 Prozent mehr geben. Unterm Strich beläuft sich die Forderung auf etwa 18 Prozent.