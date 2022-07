Lohnindexierung : EU-Gehälter steigen automatisch mit der Inflation

In Belgien und Luxemburg sind Löhne und Gehälter an die Teuerungsrate gekoppelt. Dadurch kommt es automatisch zur Lohn-Preis-Spirale. EU-Beamte sind auf diese Weise vor Reallohnverlusten geschützt.

Lange interessierte die Regelung niemanden mehr. Doch mit der immens gestiegenen Inflation im Euroraum geraten wieder jene nationalen Bestimmungen in die Diskussion, die von der Europäischen Zentralbank (EZB) schon einmal vor etwa fünfzehn Jahren scharf kritisiert worden waren: In Belgien, Luxemburg, Malta und Zypern gilt immer noch eine Lohnindexierung, also eine automatische Bindung von Löhnen und Gehältern an die Inflationsrate.

In dieser Regelung sind die Zweitrundeneffekte hoher Inflation, vor denen in Deutschland bisher mit Blick auf die bevorstehenden Tarifverhandlungen gewarnt wird, quasi automatisch eingebaut: Wenn die Inflation steigt, steigen die Löhne im gleichen Umfang – was die Inflation dann abermals treibt.