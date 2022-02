Kreditauskunftei : EQT wirbt um Schufa mit Reformplan

Aktualisiert am

Der skandinavische Investor EQT will Anteile an der Auskunftei Schufa übernehmen. Bild: dpa

Mit einem Drei-Punkte-Papier für Verbraucherschutz wirbt die Beteiligungsgesellschaft EQT für ihren Einstieg in den Kreditauskunftsdienst Schufa. So will sie Politik, Verbraucher und Anteilseigner für sich gewinnen.