Bürgergeld : Minijob sticht Vollzeitarbeit

Nach dem Nein des Bundesrates zum Bürgergeld der Ampelkoalition beginnt die Suche nach möglichen Kompromisslinien. Dabei rückt die FDP nun einen Punkt aus dem Reformpaket in den Vordergrund, von dem im Streit über die Einwände der Unionsparteien bisher kaum die Rede war: die Lockerung der sogenannten Hinzuverdienstregeln. Sie soll es für Grundsicherungsbezieher lohnender machen, sich aus dem Sozialleistungsbezug herauszuarbeiten – indem ihnen selbst verdienter Lohn nicht mehr ganz so streng auf die Sozialleistung angerechnet wird wie bisher.

Dietrich Creutzburg Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Ähnlich wie zuvor der Parteivorsitzende Christian Lindner warb am Montag auch Jens Teutrine, Bürgergeldfachmann der FDP-Fraktion, für eine weitere Verbesserung dieser Regelungen im Vermittlungsverfahren. Zwar zielt die Kritik der Union insbesondere darauf, dass mit dem bisherigen Gesetzentwurf die Sanktionen gegen unkooperative Leistungsbezieher zu stark gelockert würden; zudem werde der Zugang zum Bürgergeld selbst für vermögende Haushalte zu stark erleichtert. Im Kern verdichtet sich aber auch diese Kritik zu der Botschaft, dass sich Arbeit stärker lohnen müsse.

Dass die bisherigen Hinzuverdienstregeln den Einstieg in Arbeit nicht attraktiv machen, ergibt sich schon aus dem Gesetz: Wer als Grundsicherungsbezieher selbst etwas verdient, darf nur die ersten 100 Euro Monatslohn anrechnungsfrei behalten; darüber wird die Sozialleistung für jeden selbst verdienten Euro um 80 Cent gekürzt. In der Ökonomensprache ist das ein Transferentzug von 80 Prozent. Von 1000 Euro Arbeitslohn an erhöht er sich auf 90 Prozent, und von 1200 Euro an wird eigener Lohn voll mit der Sozialleistung verrechnet, bis sie ganz abgeschmolzen ist.

Mit dem Ampel-Gesetzentwurf hatte die FDP schon zwei Änderungen erreicht: Jugendliche aus Bürgergeldhaushalten, die sich mit Ferien- oder Minijobs etwas hinzuverdienen, sollen dieses Geld künftig ungekürzt behalten dürfen; bisher wird es dem Haushaltseinkommen zugeschlagen – und löst dann eine Kürzung für die ganze Familie aus. Die zweite Änderung setzt direkt beim Transferentzug an: Im Bereich von 520 Euro (der neuen Minijobgrenze) bis 1000 Euro würden nur noch 70 statt 80 Prozent aufs Bürgergeld angerechnet.

Auch das Ifo-Institut sieht darin einen wichtigen Punkt. Das erläuterte sein Chef Clemens Fuest am Sonntag in der Sendung „Anne Will“. Und sein Institut hat es durch Studien unterlegt. In einem jüngst für den Bundestag erstellten Gutachten schreibt es: „Diese Änderungen gehen in die richtige Richtung, bleiben jedoch aus unserer Sicht zu wenig ambitioniert.“ Wichtig seien eine „deutlichere Verbesserung der Arbeitsanreize und entsprechend geringere Transferentzugsraten“.

Transferabzug macht mehr Arbeitsstunden unattraktiv

Ein weiterer Kritikpunkt ist aber, dass die Anrechnung sehr kleiner Hinzuverdienste durch den Freibetrag für die ersten 100 Euro zu milde sei: Damit sei es zwar attraktiv, das Bürgergeld etwa mit einem Minijob zu kombinieren – doch es lohne sich zu wenig, mehr Stunden zu arbeiten, um mehr Geld zu verdienen; denn dann packe der Transferabzug zu stark zu. Jenseits von 1200 Euro müssen Betroffene den Eigenverdienst sogar gleich um mehre Hundert Euro auf einmal steigern, um damit überhaupt mehr Geld zu erzielen.

Dass das nicht nur Theorie ist, legt auch die amtliche Statistik nahe. Sie zeigt, dass es derzeit 754.000 Hartz-IV-Bezieher gibt, die abhängig erwerbstätig sind und daher als sogenannte Aufstocker gelten: Nur 12 Prozent von ihnen haben eine Vollzeitstelle. Mehr als ein Drittel haben dagegen nur einen Minijob und weitere 38 Prozent eine Teilzeitarbeit. Zwar hängt es auch von der Familiengröße ab, bei welcher Verdiensthöhe man noch aufstockendes Hartz IV beziehen kann. Aber die Vermutung liegt nahe, dass vor allem unter den mehr als 250.000 Minijobbern etliche mehr arbeiten (und weniger Geld vom Staat benötigen) würden, falls sich das mehr lohnte.

Konflikt mit anderen Leistungen

Auch eine weitere Verbesserung der Hinzuverdienstregeln wäre aber nur der Einstieg in ein viel größeres Projekt: eine echte Verzahnung des Bürgergelds mit den konkurrierenden Leistungen Kinderzuschlag und Wohngeld. Auch sie richten sich an Erwerbstätigenhaushalte mit kleinen Einkommen – aber selbst Fachleute können oft nicht recht erklären, wieso im einen Fall nur Ansprüche auf Hartz IV bestehen und in anderen Fällen Wohngeld und Kinderzuschlag fließen. Für Betroffene wird es damit noch rätselhafter, inwieweit sich Arbeiten auch finanziell lohnt.

Dass es dort Probleme gibt, räumt auch die Ampel in ihrem Gesetzentwurf ein: Es bleibe auch nach dieser Reform weiterhin „erhebliches Potential zur Verbesserung von Beschäftigungsanreizen im unteren Einkommensbereich“, wird dort im Begründungskapitel erläutert. Die Bundesregierung wolle in einem weiteren Schritt „eine Reform auf den Weg bringen, die Bürgergeld, Wohngeld und gegebenenfalls weitere steuerfinanzierte Sozialleistungen“ gezielt „aufeinander abstimmt und wo möglich zusammenfasst“.