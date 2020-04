Oneplus 8 Pro im Test : Eins mehr zum hohen Preis

Vielleicht ist diese Rechnung zu einfach. Vielleicht aber auch nicht. Immer mehr Smartphone-Hersteller verstärken ihre Aktivitäten auf dem europäischen Markt, weil Huawei hier zusehends den Halt verliert. Die Trump-Sanktionen zeigen weiterhin Wirkung. Die beiden letzten Flaggschiffe von Huawei mussten auf die wichtigen Google-Dienste verzichten. Dass die Chinesen versuchen, mit einem eigenen App-Store und eigenwilligen Umwegen den Schaden zu begrenzen, ist keine Lösung, wie ein Kollegen kürzlich an dieser Stelle schrieb. Eine Alternative zu Huawei zu finden, ist nicht so einfach, weil deren Flaggschiffe seit Jahren zu besten Smartphones gehören.

In dieser Zeit kommen nun andere chinesische Unternehmen aus der Deckung und könnten sich ordentliche Marktanteile auf dem europäischen Markt sichern. Oneplus ist eines davon. Die Marke gibt es schon länger, in Indien ist Oneplus Marktführer, in Europa noch nicht ganz so bekannt, wie sich das der Hersteller wünscht. Oneplus hat seine Strategie etwas geändert und riskiert dabei einiges, weil das Unternehmen das Segment der Mittelklasse verlässt und in der Oberklasse mitspielen will. Das neue Oneplus 8 Pro kostet 900 Euro und konkurriert mit Samsungs S20. In der Android-Welt folgt dann schon Xiaomi, ein weiteres chinesisches Unternehmen, das seine Chance in Europa nutzen will. Damit verliert Oneplus sein Alleinstellungsmerkmal, ein Gerät aus der oberen Mittelklasse für Menschen anzubieten, die nicht so viel Geld für ein Smartphone ausgeben und dennoch ein technisch anspruchsvolles Geräte haben wollen.

Oneplus nimmt schon seit einigen Modellzyklen seinen Namen nicht mehr so ernst und bietet jedes Jahr nicht Einsmehr sondern mindestens Zweimehr an. So gibt es im Angebot mit acht Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 GB internem Speicher das Oneplus 8 ab 700 Euro und das Oneplus 8 Pro ab 900 Euro. Mit der Standardversion positioniert sich Oneplus ein wenig im Niemandsland: Zu teuer für all jene, die ein günstiges Smartphone im Fokus haben. Zu normal für all jene, die ein Oberklassengerät bevorzugen. Daher haben wir die teure Pro-Version getestet.

Nimmt man das Oneplus 8 Pro in die Hand, werden zwei Dinge schnell klar: Den Chinesen geht es hinsichtlich des Designs wie vielen anderen. Wirklich überraschen kann auch Oneplus nicht. Das Modell mit der Nummer 8 ähnelt den Modellen der Konkurrenz. Ein bisschen Samsung S10, ein bisschen Huawei P30 Pro und ein bisschen Xiaomi Mi Note 10. Die beiden erstgenannten Smartphones sind schon mehr als ein Jahr alt, das Modell von Xiaomi ganz frisch. Der Mix ist hübsch geraten, das Design gefällt. Die Verarbeitung ist – wie mittlerweile bei allen Oberklassegeräten – top. Schließlich werden auch nahezu alle Smartphones dieser Welt in Shenzhen gefertigt, wo Oneplus seinen Sitz hat.

Um in den Konkurrenzkampf mit Samsung und noch Huawei mit möglichst starken Waffen gehen zu können, setzen solche Unternehmen wie Oneplus auf bestmögliche Ausstattung: Der Prozessor ist der schnelle und leistungsstarke Snapdragon 865 von Qualcomm mit 5G-Modem. Wählt man die 1000-Euro-Variante, kommt die Pro-Version mit üppigen 12 Gigabyte Arbeitsspeicher und ordentlichen 256 GB internem Speicher. Wifi 6 ist an Bord. Der ziemlich große Akku mit 4510 Milliamperestunden kann dank „Warp Charge“ innerhalb von dreißig Minuten zur Hälfte aufgeladen werden. Und wasserdicht nach IP 68 ist das Oneplus 8 Pro auch.

Viel mehr geht in der Ausstattung nicht. Und auch beim Bildschirm gibt Oneplus alles. Das 6,78 Zoll große Display mit einer Auflösung von 3168 x 1440 Pixeln hat eine Bildwiederholrate von 120 Hertz. Diese Technik haben wir schon am Samsung S20 schätzen gelernt. Seiten lassen sich geschmeidiger Scrollen, Videospiele profitieren davon. Auf diese Bildwiederholrate wollen wir nicht mehr verzichten. Laut eigener Aussage arbeitet Oneplus „beim Display mit Samsung zusammen“. Die Qualität des Bildschirms ist auf dem gleichen hohen Niveau wie der des S20 von Samsung: bei Bedarf sehr hell, reich an Kontrasten und knackig in den Farben – und eben mit 120 Hertz.

Nach wie vor ist die Kamera in Smartphone-Tests der Maßstab. Auch hier hat Oneplus technisch in die Vollen gegriffen: Teleojektiv mit dreifachem Zoom, Weitwinkel und Superweitwinkel mit 48 Megapixel Auflösung und ein viertes Modul ist für die junge Generation gedacht, welche die Anmutung der Bilder während des Aufnehmens mit einem Filter verändern kann. Das Oneplus 8 Pro musste gegen das S20 Ultra von Samsung antreten. Und die Chinesen haben gegen die Koreaner verloren. Das S20 überzeugte in jeder Hinsicht: schärferer Zoom, fehlerfreie Weitwinkelaufnahmen, harmonische Kontrastverteilung und sattere Selfies. Die Bilder des Oneplus sind ordentlich. Aber sie können mit der Qualität eines Samsung- oder Huawei-Flaggschiffs nicht mithalten.

Dennoch ist das Oneplus 8 Pro ein ausgezeichnetes Smartphone der Oberklasse. Wer mit seinem Gerät nicht als Hobbyfotograf unterwegs ist und nur gute Bilder aufnehmen will, kann sich das neue Smartphone aus China genauer anschauen. Alles außer der Kamera ist überzeugend.