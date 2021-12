Sonderimpfungen für Kinder : In Offenbach gelten Hotspot-Regeln

Weil die Nachfrage nach Impfungen für jüngere Kinder zwischen fünf und elf Jahren bei niedergelassenen Pädiatern das Angebot übersteigt, macht das Impfzentrum an der Frankfurter Messe ein ergänzendes Angebot. Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Covid-Impfung ausdrücklich für Kinder mit Vorerkrankungen in dieser Altersgruppe. Auf individuellen Wunsch und nach ärztlicher Aufklärung kann aber auch jedes andere Kind geimpft werden. Dafür steht der Comirnaty-Kinderimpfstoff von Biontech zur Verfügung. Eine Terminvereinbarung ist notwendig und sieben Tage im Voraus möglich unter www.frankfurt.de/coronaimpfung.

Am Universitätsklinikum (KGU) Frankfurt hat eine Sonderimpfaktion für die Kinder der Mitarbeiter begonnen. Bis zum 22. Dezember können am KGU beschäftigte Eltern ihre Sprösslinge während der Arbeitszeit mitbringen, um sie gegen das Coronavirus immunisieren zu lassen. „So erhalten die Eltern in der termin- und stressreichen Vorweihnachtszeit ein zeitsparendes, komfortables Angebot“, sagte der Kaufmännische Direktor Markus Jones am Donnerstag.

Für die Impfaktion der Fünf- bis Elfjährigen wird den Angaben zufolge ausschließlich das für die Altersgruppe zugelassene Vakzin des Herstellers Biontech/Pfizer verwendet. Am Mittwoch hatten bereits zahlreiche Kliniken in Hessen angekündigt, Kinderimpftage vor Weihnachten einzurichten.

Die DKD Helios Klinik in der Aukamm­allee 33 bietet in Zusammenarbeit mit der Kinderklinik der Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken am Samstag von 9 bis 15 Uhr eine Sonderimpfaktion für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren an. Allerdings ist eine Voranmeldung im Internet unter der Adresse www.wiesbaden.de/coronavirus erforderlich.

15 Minuten je Kinderimpfung

Kinder werden mit einer speziellen Dosierung des Impfstoffes Comirnaty von Biontech/Pfizer geimpft. Die Zweitimpfung erfolgt wie bei Erwachsenen im Abstand von drei bis sechs Wochen. 14 Tage nach der zweiten Impfung gilt der volle Impfschutz. Die Stadt hat bei der bisher einmaligen Bestellmöglichkeit 400 Dosen Kinderimpfstoff geordert und erhalten. In der Zeit zwischen den Jahren soll es weitere geben. Die nächste Bestellmöglichkeit für Kinderimpfstoff eröffnet sich der Stadt aber erst am 4. Januar.

In der DKD Helios Klinik, im Luisenforum und im Schelmengraben ist es nicht möglich, Kinder im Regelbetrieb mit zu impfen, weil nur Ärzte Kinder impfen dürfen, aber keine medizinischen Fachangestellten. Zudem nimmt die Beratung mehr Zeit in Anspruch. Die Stadt rechnet für das komplette Prozedere mit 15 Minuten je Kinderimpfung. Damit können je Impfkabine stündlich nur vier Kinder geimpft werden. Um möglichst viele Kinder impfen zu können und den Prozess nicht noch weiter zu verlangsamen, werden erwachsene Begleitpersonen während der Sonderimpfaktion nicht geimpft. Alle Kinder müssen ihren Personalausweis oder Kinderreisepass sowie einen ausgefüllten Aufklärungs- und Einwilligungsbogen mitbringen.

Auch bei Ärzten gebe es aktuell noch Angebote, heißt es weiter. Was Impfungen von Kindern zwischen fünf und elf Jahren betrifft, hätten Kinderarztpraxen in der Wetterau große Bereitschaft signalisiert. Der Leiter des Gesundheitsamts, Reinhold Merbs, rät Eltern, die ihre Kinder impfen lassen möchten, Termine mit ausführlicher Beratung zu vereinbaren. Unabhängig davon habe auch der Wetteraukreis Impfstoff bestellt, der für Kinder geeignet sei, was bedeutet, das später auch Impfungen von Kindern in Wölfersheim und bei den dezentralen Impfstellen möglich sein sollen. „Wir suchen derzeit Kinderärztinnen und Kinderärzte, die diese Aufgabe in unseren Impfzentren übernehmen können.“ Sobald diese Möglichkeit gegeben sei, sollen gemäß der Empfehlung der Ständigen Impfkommission nach Priorität Termine vergeben werden, kündigt Merbs an.

Für ältere Kinder und Jugendliche von zwölf Jahren an sowie Erwachsene sind Impfungen in Wölfersheim und den dezentralen Impfzentren möglich nach Terminvereinbarung unter der Hotline 0 60 31/83 22 89 und online unter www.booster-impfung-wetterau.de.

Leichter Rückgang der Hospitalisierungsinzidenz

In Hessen sind innerhalb eines Tages 2837 neue Corona-Infektionen und 11 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet worden. Wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag weiter hervorgeht, sank die Sieben-Tage-Inzidenz weiter von 239,1 auf 231,2 (Stand 3.22 Uhr). Seit Beginn der Pandemie gab es im Bundesland 452.337 bestätigte Corona-Infektionen, 8374 Menschen starben an oder mit dem Virus.

Einen leichten Rückgang gab es bei der Hospitalisierungsinzidenz: Dem hessischen Sozialministerium zufolge sank die Zahl der Neuaufnahmen von Covid-19-Patienten in Krankenhäusern pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen von 4,7 am Vortag auf nun 4,62. Eine Woche zuvor hatte der für die jeweils geltenden Corona-Regeln wichtige Wert bei 4,53 gelegen.

Auf den Intensivstationen der Kliniken waren nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) am Donnerstag 283 Betten mit erwachsenen Covid-19-Patienten belegt (Stand 13.05 Uhr), 141 von ihnen wurden beatmet.

Offenbach mit 2-G-Plus

Wegen der strengeren Corona-Regeln, die in Hessen seit Donnerstag gelten, müssen Gemeinden bei Inzidenzwerten von mehr als 350 weitere Einschränkungen akzeptieren. In Offenbach müssen etwa von Sonntag an auch Geimpfte und Genesene im Kino, im Hotel sowie in Gaststätten und Fitnessstudios einen negativen Corona-Test vorlegen. Gleiches gilt für Kultur-, Sport- und Freizeitveranstaltungen mit mehr als zehn Personen im Innenbereich. Wer einen Booster hat, ist von der 2-G-Plus-Regel ausgenommen.