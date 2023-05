Was bleibt vom Paulskirchen-Jubiläum, wenn die Feierlichkeiten vorbei sind? Zumindest ein Film, der noch Jahre später zur Verfügung stehen und Gültigkeit besitzen wird. Thomas Claus hat mit seiner halbstündigen Dokumentation „Die Frankfurter Paulskirche – Ein singulärer Ort“ in Bild und Ton eine kleine Geschichte jener Kirche verfasst, die als Symbol für die deutsche Demokratie mit all ihren Irrungen und Wirrungen steht.

Der Filmemacher hat nicht nur tief in den Archiven gestöbert, er hat auch Zeitzeugen und Zeitgenossen befragt, die Auskunft geben über die ältere und jüngere Historie des Bauwerks oder auszuloten versuchen, welche Bedeutung die Paulskirche und die mit ihr verbundene demokratische Bewegung für unsere heutige Demokratie hat oder haben könnte. Am Ende fasst der Publizist Michel Friedman den Chor der Stimmen so zusammen: „Die Paulskirche soll daran erinnern, wie fragil die Demokratie ist.“

Daneben ein riesengroßes Trümmerfeld

Am Anfang kommt ein Zeitzeuge zu Wort, Rolf Hilpert aus dem Riederwald, der die im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstörte Paulskirche noch mit eigenen Augen gesehen hat: „Ein hohler Körper mit einem herabhängenden Kreuz und daneben ein riesiges Trümmerfeld, wo heute der Paulsplatz ist.“ Oberbürgermeister Walter Kolb hat ihren Wiederaufbau gegen alle Widerstände durchgesetzt, denn er hatte früh erkannt, dass der Sitz der ersten deutschen Nationalversammlung ein Symbol für die neu zu schaffende Demokratie darstellte. Ganz Deutschland hat in dieser Zeit des Mangels und der Not Frankfurt mit Geld und Baumaterialien unterstützt, wie ein Blick in das im Institut für Stadtgeschichte aufbewahrte Spendenbuch zeigt.

Warum ist ausgerechnet die evangelische Paulskirche Sitz der Nationalversammlung geworden? Ganz einfach, weil der Kaisersaal zu klein war für die vielen Abgeordneten und die Paulskirche als einziges Gebäude in der Stadt über einen genügend großen Raum verfügte. Der Autor Jörg Bong, der jüngst mit „Die Flamme der Freiheit“ ein mitreißendes Buch über die Revolution von 1848/49 verfasst hat, erinnert daran, wie lebhaft die Bevölkerung an den Sitzungen des Parlaments teilnahm und von den Zuschauerrängen aus Stimmung machte.

Der demokratische Aufbruch ist bekanntlich gescheitert. Aber, so fragt der Publizist Gerd Koenen: „Welche Revolution ist nicht gescheitert?“ Dennoch habe jede Revolution etwas verändert. Mit der Nationalversammlung in der Paulskirche etwa sei ein bürgerliches Selbstbewusstsein entstanden, das auch die zuletzt siegreichen Monarchen nicht hätten übergehen können.

Immer wieder hat die Politik ein Paulkirchen-Jubiläum zur Festigung der Demokratie zu nutzen versucht. Das war 1923 so, als Reichspräsident Friedrich Ebert 75 Jahre nach der ersten Sitzung der Nationalversammlung in der Paulskirche an die Ziele von 1848 erinnerte. Und das war nicht anders am 18. Mai 1948, als bei der Feier in der wiederaufgebauten Paulskirche der Dichter Fritz von Unruh, ein Großneffe des einstigen Parlamentspräsidenten Heinrich von Gagern, eine politische und moralische Erneuerung Deutschlands nach den Jahren der Nazidiktatur forderte.

In der Paulskirche hat auch vor dem Auschwitz-Prozess von 1964 die erste Ausstellung über Auschwitz stattgefunden. Dort am Rednerpult verlangte 1963 der amerikanische Präsident John F. Kennedy Frieden und Freiheit für alle, in dem großen Saal forderten 1968 Demonstrantinnen lauthals Frauenrechte ein. All dies hat Filmemacher Claus zusammengetragen und zu einem überzeugenden Film zusammenmontiert.

Der Film „Die Frankfurter Paulskirche – Ein singulärer Ort“ ist im Kino im Deutschen Filmmuseum, Schaumainkai 41, am Donnerstag (18.5.) und Samstag um 14, 15, und 16 Uhr zu sehen, am Freitag um 16 Uhr und am Sonntag um 13 und 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.