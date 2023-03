Drei Wochen liegen zwischen dem ersten Wahlgang und der Stichwahl des neuen Oberbürgermeisters von Frankfurt. Um die Wähler so lange bei der Stange zu halten, müssen die Kandidaten im Stadtbild präsent bleiben. Neue Plakate mit neuen Slogans sorgen für Aufmerksamkeit. Der CDU ist das augenscheinlich besser und schneller gelungen als der SPD. Uwe Becker lächelt schon seit dem ersten Wahlgang frisch von neuen Plakaten. Von Mike Josef hingegen hingen lange noch die alten Motive, und die waren zum Teil schon ziemlich ramponiert.

Bernhard Biener Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung Folgen Ich folge Rainer Schulze Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Das legt eine Vermutung nahe: Ist der SPD mitten im Wahlkampf das Geld ausgegangen? So schlimm ist es zwar nicht, denn inzwischen hat auch die SPD aufgerüstet. Es gibt neue Motive mit Josef, die zum großen Teil allerdings erst zu Beginn dieser Woche aufgehängt worden sind. Wie Josefs Wahlkampfmanager Ralph Klinkenborg erläutert, gab es eine leichte Verzögerung bei einem Dienstleister. Die neuen Plakate seien auch erst in Auftrag gegeben worden, nachdem klar war, dass Josef es in die Stichwahl geschafft hat. Dann verging viel Zeit mit dem Druck und auch mit der Plakatierung.

„Für Frankfurt: sozial, ökologisch, vielfältig“

Die CDU hingegen konnte gewiss sein, dass ihr Kandidat es in die Stichwahl schafft, und ließ vorproduzieren. Dass Becker meist schon am Montag nach dem ersten Wahlgang in neuen Motiven von den großen Plakatwänden gelächelt hat, ist für CDU-Kreisgeschäftsführer Thorsten Weber eine Frage der Professionalität. „Solche Plakate haben eine Vorlaufzeit von acht bis zehn Tagen.“ Zwar lägen in Frankfurt diesmal drei Wochen zwischen den Wahlgängen. „Oft sind es aber nur zwei, dann kann man sich den Austausch gleich sparen.“ Daher rate er auch anderen Stadtverbänden immer, frühzeitig Vorsorge zu treffen. „In der Nacht nach dem ersten Wahlsonntag haben wir dann nur noch den Auftrag zum Kleben der neuen Motive erteilt.“ Für Plakate an den Laternen seien viele Mitglieder im Einsatz gewesen.

Wen würden Sie wählen? Am 26. März 2023 ist die Stichwahl für die Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt zwischen Uwe Becker und Mike Josef. Vergleichen Sie die Antworten der Kandidaten mit Ihren Standpunkten. Zum Wahlkompass

Vor der Stichwahl hat die SPD ihr Wahlkampfbudget von ursprünglich 250.000 Euro noch einmal um 50.000 aufgestockt. Daraus wurden vor allem neue Plakate finanziert. 45 „Testimonials“, auf denen bekannte Frankfurter ihre Unterstützung für Josef kundtun, und 45 Großplakate mit dem neuen Slogan „Für Frankfurt: sozial, ökologisch, vielfältig“. Außerdem wurden noch 500 neue Kleinplakate aufgestellt. Alte Plakate werden mit sogenannten Störern versehen. Das sind kleine Aufkleber mit dem Spruch „Jetzt gilt’s“, die auf die Stichwahl am 26. März hinweisen.

Mehr zum Thema 1/

Dieses Geld stammt komplett aus der Parteikasse, denn die SPD hat darüber hinaus nur verhältnismäßig wenig Spenden eingeworben. Nur 45.000 Euro sind zusammengekommen – vor allem Kleinspenden. Um sich dem Vorwurf der Bestechlichkeit nicht auszusetzen, hat die SPD Spenden aus allen Branchen zurückgewiesen, mit denen Josef als Planungs- und Sportdezernent zu tun hat. Die Rede ist von rund 80.000 Euro, die die Partei nicht angenommen beziehungsweise zurücküberwiesen habe.

Klinkenborg zufolge handelt es sich um eine „hohe fünfstellige Summe“, unter anderem aus der Immobilienbranche. Es dürfe keine Verknüpfung mit Josefs Tätigkeit als Planungsdezernent geben. Mit anderen Worten: Es soll nicht der Verdacht aufkommen, dass ein Projektentwickler eine Baugenehmigung erhält, weil er im Wahlkampf die SPD unterstützte.

Vorwurf der Bestechlichkeit soll vermieden werden

Der Geschäftsführer des SPD-Unterbezirks, Sebastian Maier, erläutert den Ablauf. Alle Spenden ab einer Größenordnung von mehr als 2000 Euro werden im Vorstand der Partei besprochen. „Es wird geprüft, ob der Spender Rechtsgeschäfte mit der Stadt tätigt oder sich einen Vorteil erhofft“, sagt Maier. In kritischen Fällen werde die Summe zurücküberwiesen. Dabei halte die Partei auch Rücksprache mit dem Revisionsamt. „Aus den Branchen, mit denen Mike Josef beruflich zu tun hat, nehmen wir keine Spenden an“, sagt Maier. Außerdem kontrolliere ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Beim letzten OB-Wahlkampf sei der Partei attestiert worden, dass sie fehlerfrei gearbeitet habe.

Der Erfolg des eigenen Kandidaten hat auch für die CDU seinen Preis. Für den ersten Wahlgang habe man 230.000 Euro ausgegeben, etwas mehr als zunächst veranschlagt, sagt Weber. Für den Stichwahlkampf seien noch einmal 110.000 Euro hinzugekommen. Die gesamte Summe werde aus Spenden finanziert. „Man kann nur ausgeben, was man hat“, sagt Weber. Mangels Amt in der Stadt – Becker ist hessischer Staatssekretär für Europa- und Bundesangelegenheiten – ist die Gefahr von Interessenskonflikten deutlich geringer als beim Planungsdezernenten. Die Stichwahl habe noch einmal einige Spender motiviert, sagt der Kreisgeschäftsführer. Das helfe vor allem dabei, noch einmal Anzeigen zu schalten.