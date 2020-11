Drama um Fichte Bertl : „Bäumsche“-Gate am Frankfurter Römerberg

Als ob in diesem verflixten Jahr nicht schon genug schief gegangen wäre: Jetzt wird auch noch der Frankfurter Weihnachtsbaum zum Objekt von Spott und Mitleid. Dabei hatte es am Donnerstagmorgen um kurz nach 9Uhr noch so gut ausgehen: Ein Tieflader bringt die Fichte namens „Bertl“ über das Fahrtor zum Römerberg, wo sich die Schaulustigen sammeln. Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) tritt vor die Fernsehkameras, dankt den „Freundinnen und Freunden aus dem Gröbminger Land für dieses wunderbare Geschenk“.

Die österreichische Tourismus-Destination hat den Baum gespendet und die Transportkosten übernommen. In diesem Corona-Jahr, in dem nicht nur der Weihnachtsmarkt ausfällt, habe der Baum auf dem Römerberg eine besondere Bedeutung, sagt Feldmann. „Er ist ein Zeichen der Hoffnung, symbolisiert unseren Wunsch nach Normalität in schwierigen Zeiten.“

Der Stamm ist zu dick

Aufmerksamen Beobachtern schwant allerdings schon zu diesem Zeitpunkt, dass mit dem Baum nicht alles glatt gelaufen ist. Auf der verteilten Pressemitteilung ist von einer Höhe von 21 Metern die Rede – vorab war die Fichte auf knapp 30 Meter taxiert worden, die übliche Länge für einen Römerberg-Christbaum.

Das Gewächs aus Österreich sei im unteren Teil zu breit für den Transport gewesen und habe deshalb abgesägt werden müssen, erklärt Thomas Feda, Chef der Frankfurter Tourismusgesellschaft, die die Kooperation mit der steirischen Urlaubsregion Schladming-Dachstein organisiert hat. Kurz darauf melden sich die Männer der Feuerwehr, die den Baum vor dem Römer mittels eines Krans aufstellt. Trotz Kappung ist das untere Ende des Stamms zu dick für den Köcher, der extra für den Christbaum in das Pflaster vor dem Rathaus eingelassen ist. Mit der Motorsäge muss der Stamm nochmals um mehrere Meter abgesägt werden.

„Christbaumkosmetiker“ stopft Löcher

Das allerdings stellt sich als noch vergleichsweise kleines Übel heraus. Weit schwerwiegender sind die Schäden, die beim Lösen der Spanngurte um die Äste sichtbar werden. In der Mitte des Baums klafft ein Loch, als ob ein steirischer Riese ins Nadelwerk gebissen hätte. Etliche Äste wurden abgesägt und nur lose auf dem Tieflader mitgeliefert. Als der Baum senkrecht am Kran hängt, ist das Elend noch besser zu sehen. Dass ein Weihnachtsbaum nach dem langen Transportweg nicht in Bestform am Römer ankommt, war auch schon früher so.

Kleinere Löcher im Tannengrün wurden dann von einem „Christbaumkosmetiker“ gestopft. Aber eine solche Lücke ist wohl nicht mehr zu flicken. Fotos belegen, dass die Fichte, die wegen einer Bachsanierung ohnehin weichen musste, beim Fällen noch in fabelhaftem Zustand war. Möglicherweise hat die Spedition im Weg stehende Äste einfach abgeschnitten.

Die städtische Tourismusgesellschaft will der Sache nachgehen. Einen Ersatz wird es indes nicht geben. Und unter Christbaum-Fans macht sich schon Galgenhumor breit. „Was soll die deutsche Seele denn noch alles ertragen?“, fragt einer. Und ein anderer rät: „Am besten in Geschenkpapier einwickeln, dann sieht man’s nicht mehr.“