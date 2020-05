Verdacht auf rechte Gesinnung : „Apfelweinbaron“ sorgt mit Instagram-Post für Kontroverse

Aktualisiert am

Der Gründer des Dosen-Apfelweins „Bembel with Care“ löst zum Jahrestag des Endes vom Zweiten Weltkrieg mit einem Beitrag eine Kontroverse aus. Die mutmaßlich rechte Gesinnung hat für den Unternehmer nun Konsequenzen.

Kontroverse nach Instagram-Beitrag: „Bembel with Care“-Gründer muss zurücktreten (Symbolbild). Bild: Patrick Junker

Benedikt Kuhn, Gründer des Dosen-Apfelweins „Bembel with Care", hat mit einem Instagram-Beitrag zum 8. Mai für eine Kontroverse gesorgt. Anlässlich des 75. Jahrestags der Kapitulation des Dritten Reichs und dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland erschien unter seinem Benutzernamen „Apfelweinbaron“ die Mitteilung: „Der 08.05 ist kein Tag der Befreiung!“ In dem von Instagram auf 24 Stunden zeitlich begrenzten Beitrag war außerdem eine fallende Bombe zu sehen.

Kuhns Post hat im Netz für Empörung wegen einer möglichen rechten Gesinnung gesorgt. So kritisierte der stellvertretende Bundesvorsitzende des Bundes der Deutschen Landjugend, Lukas Stede, Kuhn dafür, sich rechter Narrative zu bedienen.

Stede veröffentlichte ebenfalls über Instagram mehrere Bilder. In einem posiert Kuhn mit einem Eisernen Kreuz am Hemd mit seinem Produkt. Auf einem anderen Bild ist Kuhns Instagram-Account zu erkennen, über welchen der Unternehmer behauptet, dass Deutschland seit 75 Jahren „immer noch besetzt“ sei – unter anderem von amerikanischen und britischen Soldaten.

„Bembel with Care“ hat sich mittlerweile von den Äußerungen ihres Gründers distanziert. Über Facebook teilte das Unternehmen mit, Kuhns private Äußerungen würden den Ansichten der Mitarbeiter und der Firmenphilosophie widersprechen. Man entschuldige sich bei „Fans, Kunden, Handels- und Kooperationspartnern“ für die Situation. Kuhn sei mit sofortiger Wirkung nicht mehr Geschäftsführer von „Bembel with Care“. Die Marke werde unter das Dach der Kelterei Krämer eingegliedert.

Das Familienunternehmen stellte über Facebook klar, dass man jegliche Zusammenarbeit mit Kuhn eingestellt habe. Die Aussagen Kuhns seien nicht akzeptabel. Die Produkte der Kelterei Krämer stünden nicht für Missbrauch in politischen Diskussionen.