Seelandschaft in Niedersachsen : Auf zum Dümmer

Urlaub machen in Deutschland – Der Dümmer See in Niedersachsen bietet nicht die Möglichkeit Boot zu fahren. Bild: Picture-Alliance

Was wurde aus der Anweisung, in Deutschland Urlaub zu machen? Ein Ausflug an den Dümmer See in Niedersachsen - auf der Suche nach Antworten und dem Ursprung seines Namens.