Missionare im Internet : Für Jesus auf Youtube

Vierundvierzig Millionen Deutsche sind Mitglied in der katholischen oder evangelischen Kirche, drei Millionen mehr nutzen hierzulande Facebook und Instagram. Eine schlechte Nachricht für die Kirchen? Nicht unbedingt. Denn obwohl die Kirchenbänke sich leeren, sind Sinnsuche und Spiritualität in den sozialen Netzwerken gefragt. Und während vor allem junge Erwachsene aus der Kirche austreten – statistisch gesehen tun dies die meisten mit 28 Jahren –, tummeln vor allem sie sich in den sozialen Netzwerken. 2018 sind noch mehr Deutsche aus der Kirche ausgetreten als in den Jahren zuvor: 220.000 aus der evangelischen, 216.000 aus der katholischen. Geht das so weiter, wird sich die Anzahl der Mitglieder in 40 Jahren halbiert haben. Kein Wunder, dass die Kirchen – reichlich spät – das Internet als Ort entdeckt haben, um junge Menschen zu erreichen.

Zehn Thesen zum Glauben junger Menschen hat die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) unlängst veröffentlicht. Darin heißt es: „Wir sehen es als Aufgabe der Kirche, die Kommunikation des Evangeliums auch in digitaler Weise zu befördern.“ Das will auch die katholische Kirche. Priesteramtsanwärter erhalten in Köln eine Social-Media-Schulung. Denn die Verkündigung, so der für das Priesterseminar zuständige Prälat Hans-Josef Radermacher, sei „ureigener Auftrag eines Priesters“, egal auf welchem Kanal. Unter den Teilnehmern der Schulung war Kaplan Christian Jasper. „Als Kirche kommen wir nicht darum herum, die sozialen Medien zu nutzen“, sagt er und geht mit gutem Beispiel voran: Auf Instagram und Facebook erzählt er von seiner Ausbildung.