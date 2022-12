„Zerrissene Moderne“ in Basel : Was die Nazis hassten

Die Deklarierung von Kunst als in den Augen der Nationalsozialisten „entartet“ beendete viele Künstlerkarrieren in Deutschland. Auch die der 1899 geborenen Elfriede Lohse-Wächtler, die im Sachsen der Zwanzigerjahre mit ihren Kollegen Otto Dix, Conrad Felixmüller und Robert Sterl befreundet war. Aber nicht nur wurde Lohse-Wächtler als Malerin verfemt, sondern nach einem Nervenzusammenbruch 1935 auch entmündigt, später zwangssterilisiert und 1940 im Rahmen der Euthanasie-Aktion „T4“ in der Heilanstalt Pirna-Sonnenstein ermordet. Ihre großformatiges Aquarellporträt „Lissy“ von 1931 ist normalerweise im Frankfurter Städel-Museum zu sehen. Jetzt ist es Teil der Basler Ausstellung „Zerrissene Kunst“. Bild: Städel Museum Frankfurt a.M.

In der zweiten Hälfte des Jahres 1937 wurden in München zwei große Ausstellungen zeitgenössischer Kunst ge­zeigt: die den Nationalsozialisten genehme im neu errichteten Haus der Kunst und wenige Hundert Meter weiter in den Hofarkaden die von ihnen verfemte. Die dort präsentierten Werke waren in den Vormonaten in den deutschen Museen konfisziert worden, aber die Vorgeschichte dieser berüchtigten Schau namens „Entartete Kunst“ ging zurück bis zum Beginn der NS-Herrschaft. Die früheste denunzierende Museumsausstellung mit moderner Kunst fand bereits im März 1933 in Mannheim statt, dann folgten Karlsruhe, Nürnberg, Chemnitz, Stuttgart, und die erste mit dem dezidierten Titel „Entartete Kunst“ lief im Herbst 1933 in Dresden – die Kette von Schandschauen in Deutschland riss nicht mehr ab.

Den größeren Münchner Publikumszuspruch hatten 1937 die „Entarteten“, und neben den systemkonformen deutschen Presseartikeln sind viele Briefe von Besuchern aus In- und Ausland bekannt, die ungeachtet der Schmähbeschilderungen Bewunderung für die ausgestellten Werke ausdrückten. Darunter ist einer des aus Deutschland stammenden Basler Museumsdirektors Otto Fischer, der gleich in den ersten Wochen der Schau nach München gefahren war und dort jene Kunst sah, deren Ankauf ihm in der konservativ gestimmten Schweizer Stadt in den letzten Jahren stets verweigert worden war. An den mit ihm bekannten Klaus Graf von Baudissin, seit 1933 Direktor des vordem für seine Modernesammlung gerühmten Folkwangmuseums in Essen und Mitorganisator der Schau „Entartete Kunst“, schrieb Fischer am 12. August nach der Rückkehr, um sein Interesse am Erwerb „einzelner Werke“ zu bekunden – verbunden mit der sophistischen Bemerkung, dass sie, wie man der Ausstellung entnehmen könne, früher ja zu hohen Preisen angekauft worden wären, die heute aber doch sicher nicht mehr gelten könnten.

Kluge Aufarbeitung

Dieser Brief, ein Musterstück rhetorischen Lavierens zwischen Affirmation der NS-Haltung und Eintreten für die Moderne, ist in einer materialreichen, fulminanten Ausstellung mit dem anspielungsreichen Titel „Zerrissene Moderne“ zu sehen, die Fischers damalige Wirkungsstätte, das Kunstmuseum Basel, jetzt veranstaltet. Es ist, das sei schon hier gesagt, die bislang klügste Aufarbeitung der Folgen nationalsozialistischer Kunstverfemung, weil sie einerseits das Thema in seiner ganzen Breite anreißt (vor allem im Katalog), andererseits aber auf einen repräsentativen Einzelbestand fokussiert: die Basler Ankäufe „entarteter“ Kunst. Da war Fischer gar nicht mehr im Amt, aber dem neuen Direktor Georg Schmidt, gebürtiger Basler, gelang, was seinem in der Stadt ungeliebten Vorgänger versagt geblieben war: Mit 21 in deutschen Museen ausgesonderten Werken kaufte das Haus in Basel 1939 den Grundstock seiner heute weltberühmten Sammlung klassischer Moderne an.

Die Umstände dieser Erwerbungen könnten kaum dramatischer sein. Acht Bilder stammten aus der am 30. Juni 1939 in Luzern von der dortigen Galerie Fischer durchgeführten berühmt-berüchtigten Versteigerung „entarteter“ Kunst, mit der das „Dritte Reich“ Devisen er­wirtschaften wollte. Auch damals schon war die Teilnahme daran im Ausland umstritten; die Regierung des Kantons Basel-Stadt hatte erst einen Tag zuvor einen Sonderkredit von 50 000 Franken (statt der vom Museum beantragten 100 000) gewährt, weshalb die von Fischer erhoffte Ersteigerung von in Luzern angebotenen Gemälden Picassos und Ensors angesichts der dafür aufgerufenen Preise un­möglich wurde; die Werke wurden stattdessen vom Musée des Beaux-Arts in Lüttich gekauft, das damit noch spektakulärer in die Weltliga der Moderne aufstieg als Basel (und heute großzügiger als alle anderen Häuser für die Ausstellung Leihgaben gewährt hat – auch jene beiden Bilder, die Schmidt damals gern gekauft hätte: Picassos „Familie Soler“ aus der Blauen Periode und Ensors „Der Tod und die Masken“ von 1897).