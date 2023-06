Aktualisiert am

Vierzigtausend Objekte aus Kamerun liegen in deutschen Museen. Ein Großteil davon ist koloniale Kriegsbeute, wie ein von Bénédicte Savoy herausgebener Sammelband suggeriert. Die historische Wahrheit ist komplizierter.

Der Kamerun-Saal gehört zu den größten Ausstellungsräumen im Berliner Humboldt-Forum. Gleich am Eingang steht eine seiner Hauptattraktionen, eine längliche hölzerne Trommel in Gestalt eines Phantasietieres aus dem Ka­meruner Grasland, die, wie eine Ob­jekt­ta­fel mitteilt, „um 1906 von Hans Glauning“, einem deutschen Kolonialoffizier, „gesammelt“ und ein Jahr später vom Völkerkundemuseum in Berlin „erworben“ wurde. Es folgen zahlreiche weitere Objekte aus dem Westen und Nordwesten Kameruns, darunter Türpfosten, Hocker, Holzstatuen, ein kunstvoll ge­schnitz­ter Bootsbug, Königspfeifen und Halsschmuck, die ebenfalls Anfang des vorigen Jahrhunderts von Glauning und an­de­ren Offizieren der deutschen Schutztruppe „gesammelt“ wurden und an­schlie­ßend nach Berlin gelangten.

Das Prachtstück des Saals indessen ist der Mandu Yenu, der mit Tier- und Menschenfiguren aus Glasperlen und Kaurischnecken geschmückte Thron, den der Bamum-König Njoya 1908 dem deutschen Kaiser Wilhelm II. „gab“, wie der Museumstext es ausdrückt, offenbar um das Wort „geschenkt“ zu vermeiden. Auch an dieser Gabe war Glauning als persönlicher Freund Njoyas beteiligt.