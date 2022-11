Zukunft der USA : Es gibt keinen Fortschritt ohne Krach

Als der amerikanische Journalist Evan Osnos 2013 aus China zurückkehrte, wo er jahrelang gelebt und für den „New Yorker“ gearbeitet hatte, erkannte er seine Heimat nicht wieder: Zerstritten, nervös, aggressiv und desillusioniert, so kamen ihm Land und Leute vor. Jetzt hat Osnos ein sechshundert Seiten langes Buch über sein „wütendes Land“ geschrieben und dafür drei Städte aufgesucht, die in seinem Leben wichtig waren: die verarmte Bergarbeiterstadt Clarksburg in West Virginia, das superreiche Greenwich in Connecticut und Chicago, wo Osnos als junger Reporter einen jungen Politiker namens Barack Obama porträtieren durfte. Wer begreifen will, wie es um die Vereinigten Staaten 2022 steht und worum es bei den Midterms, den Halbzeitwahlen, am 8. November geht, sollte Osnos unbedingt lesen.

Tobias Rüther Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge