„Deutschland spricht“ : „Der Ampelregierung fehlt das Konzept“

Herr Fiedler, wie kommen Sie zu Ihrem Arbeitsplatz? Wie weit ist der Weg?

Ich fahre mit dem privaten Pkw zu Arbeit und brauche etwa eine Stunde und 10 Minuten für einen Weg, je nach Verkehr.

Wie hoch müsste der Spritpreis steigen, bis Sie Ihr Auto stehen lassen?

Fünf Euro je Liter oder noch mehr. Das Problem ist, dass sich meine Fahrzeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln verdoppeln würde. Dann wäre ich statt zwei schon vier Stunden am Tag unterwegs. Das hieße, ich sehe meine Kinder weder vor dem Insbettgehen noch nach dem Aufstehen. Das Benzin müsste schon sehr teuer werden, bevor ich das in Kauf nehme.

Würden Sie ein Tempolimit befürworten, um fossile Brennstoffe einzusparen?

Ja, das würde ich. Ein Tempolimit spart etwas ein – wenn auch nicht viel. Ich fahre knapp 50.000 Kilometer im Jahr, damit bin ich Vielfahrer. Ich fahre vor allem Autobahn und kann sagen: Man kommt auch, wenn man 130 oder 140 Kilometer pro Stunde fährt, gut an.

Müssen Sie im Alltag verzichten, um Ihre Gas- und Stromrechnungen zahlen zu können?

Ich müsste, rein finanziell, im Alltag nicht verzichten. Aber man schränkt sich durch die Teuerungen automatisch ein. Ich habe im Winter die Heizung heruntergedreht, versuche das Auto stehen zu lassen, wann immer es geht, Strom zu sparen, und auch beim Einkaufen schaue ich genauer hin. Es ist ein großes Glück, dass ich mich bisher nicht einschränken muss.

Ergreifen Sie bereits Maßnahmen, um Energie zu sparen? Wie bereiten Sie sich auf den Winter vor?

Ich heize glücklicherweise nicht mit Gas. Das ist ein Vorteil. Ich denke sonst mehr daran, die Steckdosenleisten auszustellen, nicht unnötig das Licht brennen zu lassen und nicht so viel und heiß zu duschen. Es sind viele Bereiche, in denen ich ein bisschen was tue. Extreme Maßnahmen ergreife ich bisher aber nicht.

Was bedeutet die steigende Inflation für Ihr eigenes Leben?

Bei dem Wocheneinkauf zahle ich aktuell doppelt so viel wie vorher. Um nicht in die Lage zu kommen, jeden Cent zweimal umdrehen zu müssen, mache ich mit meiner Familie lieber keinen Urlaub dieses Jahr. Aber auch weil wir zwei kleine Kinder haben. Das ist für uns okay.

Welche Schulnote würden Sie der Ampelregierung dafür geben, wie sie mit dem Ukrainekrieg und dessen Folgen umgeht?

Ich würde eine Note 4 vergeben. Das Konzept der Ampelregierung im Ukrainekrieg verstehe ich nicht. Es macht sicherheitspolitisch Sinn, die Ukraine zu unterstützen. Das sehen auch viele Politiker so. Das wird auch oft gesagt, aber gemacht wird etwas anderes. Geliefert werden ein paar Raketenwerfer und Helme, viel zu wenig. Dass tatsächlich ein Wille da ist, die Ukraine gegen Russland zu ermächtigen – so wie es die Polen oder Amerikaner tun –, sehe ich bei unserer Regierung nicht. Trotzdem will niemand offen sagen, dass es uns egal ist, wenn die Ukraine unterliegt. Es passt für mich nicht zusammen: was die Regierung macht und was sie sagt. Ihr fehlt das Konzept.

Sven Fiedler ist 30 Jahre alt und berufstätig. In der Interviewreihe „Sieben Fragen, sieben Antworten“ beantworten Teilnehmer der Leserdebattenaktion „Deutschland spricht“ Fragen zu den Folgen des Ukrainekriegs.