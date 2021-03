Impftourismus : Zum Impfen in den Urlaub?

Aktualisiert am

Zum Impfen in den Urlaub?

Andere Länder sind beim Impfen schneller und nicht so bürokratisch wie Deutschland. Kommt jetzt der internationale Impftourismus in Schwung?

Strände, Cocktails, Impfstoffe – es ist eine aparte Mischung, mit der ein Reklamefilm derzeit für die Karibikinsel Kuba wirbt. Produziert hat den Clip ein Fernsehsender, an dem der Staat beteiligt ist; das spricht dafür, dass die Kubaner es ernst meinen mit ihrem besonderen Angebot. Dumm nur, dass es auf der Insel zurzeit noch überhaupt keinen Impfstoff gibt. Wegen des Dauerkonflikts mit den Vereinigten Staaten ist Importware dort Mangelware.

Doch ein nach kubanischer Ansicht aussichtsreiches Präparat aus einheimischer Entwicklung wird derzeit an Probanden in Havanna getestet. Sobald es zugelassen und millionenfach hergestellt ist, werde man voraussichtlich auch Impfreisen anbieten, kündigt ein Sprecher des kubanischen Fremdenverkehrsamts an. Es kämen traditionell ja auch viele Ausländer zur Netzhautbehandlung oder für Zahnarzttermine; man habe reichlich Erfahrung mit Gesundheitstourismus.