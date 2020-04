Aktualisiert am

Versandhandel in Corona-Zeiten : Otto erwartet Rabattschlacht

Weil aufgrund der Corona-Krise derzeit andere Verkaufswege abgeschnitten sind, hat der Internetversand stark an Bedeutung gewonnen. Trotzdem muss der Konzern aus Hamburg sparen.

Alle Hände voll zu tun: Eine Otto-Mitarbeiter in der Retourenabwicklung Bild: Johannes Arlt/laif

Alexander Birken hat turbulente Wochen mit vielen Umbrüchen hinter sich. Aber eine Sache wird dem Vorstandsvorsitzenden der Otto-Gruppe aus Hamburg besonders im Gedächtnis bleiben: „Ich hätte nie gedacht, wie viele Kühlschränke und Gefriertruhen die Bundesrepublik noch braucht“, sagt er. Schon kurz nach Ausbruch der Corona-Welle hätten Kunden die Geräte geordert wie nie zuvor, um Platz für Vorräte zu schaffen oder alte Kästen auszutauschen, die längst hätten erneuert werden müssen.

Frühjahrsmode lag dagegen wie Blei in den Lagern. Zwar werden die zeitweise heftigen Ausschläge in einigen Sortimenten derzeit kleiner. Vom gewohnten Einkaufsverhalten kann jedoch keine Rede sein. „Ich rechne damit, dass es noch lange dauern wird, bis sich die Lage normalisiert“, sagt der 55 Jahre alte Manager in einem Videocall mit der F.A.Z.