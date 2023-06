Unternehmensskandale : Für Manager wird es riskanter

Aktualisiert am

Spätestens seit dem Dieselskandal und dem Wirecard-Skandal ist Managerhaftung kein Nischenthema mehr. Insgesamt steigen Regressansprüche. Manager müssen mehr in ihren Versicherungsschutz investieren.

Hier werden Entscheidungen getroffen: Der Raum bei der Unicredit in Mailand, in dem der Vorstand tagt Bild: Getty

Bis vor wenigen Jahren drang kaum etwas über die persönliche Haftung eines Topmanagers in Unternehmensskandalen nach au­ßen. Hinter verschlossenen Türen verhandelten seine Anwälte und der Versicherer über Lösungen. Die Managerhaftpflicht (D&O) regulierte einen Teil des Schadens. Auch der Vorstand leistete seinen Beitrag zur Wiedergutmachung. Doch mit dem Abgasbetrug bei Volkswagen und dem Bilanzskandal bei Wirecard sind zwei der derzeit größten D&O-Schadensfälle an die breite Öffentlichkeit gelangt.

Ex-Wirecard-Chef Markus Braun stritt sich mit dem US-Versicherer Chubb um die Übernahme der Kosten für sein Krisenmanagement. Und im Dieselskandal mussten die Volkswagen-Aktionäre auf der Hauptversammlung sogar einem vorformulierten Vergleich zustimmen. Seit knapp zwei Jahren steht fest: Die D&O-Versicherer übernehmen 270 Millionen Euro des Schadens. Der ehemalige Konzernchef Martin Winterkorn zahlt 11,2 Millionen Euro, im Fall des ehema­ligen Audi-Chefs Rupert Stadler sind es 4,1 Millionen Euro. Bei Stadler wird sich daran aller Voraussicht nach nichts mehr ändern – auch wenn er in wenigen Tagen vor dem Landgericht München II wegen Betrugs durch Unterlassen verurteilt wird.