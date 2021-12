Teamviewer gegen Anydesk : Zwei schwäbische Unternehmen und ihr Duell um die Welt

Die Betrüger sitzen in Ge­schäftsvierteln von Kalkutta oder Delhi. Drinnen sieht es aus wie in jedem gewöhnlichen Callcenter. Die Mitarbeiter arbeiten in Schichten, die sich an den Tageszeiten in den Ländern orientieren, in denen sie Menschen ausbeuten wollen: USA, Australien, Europa. Dort eben, wo unbedarfte, meist ältere Menschen mit viel Geld leben. Die Betrüger geben sich dann zum Beispiel als Angestellte großer US-Techkonzerne aus, die technische Pro­bleme auf den Computern ihrer Opfer lösen wollen. Stattdessen stehlen sie hohe Beträge von deren Onlinekonten. So lässt es sich in Videos von Youtubern nachvollziehen, die sich zunächst als unwissende Opfer ausgeben, gleichzeitig aber die Täter selbst ausspionieren, hacken und sie am Ende mit ihren amoralischen Taten konfrontieren.

Gustav Theile Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



In dieser globalen Betrugsmasche spielen zwei Unternehmen aus Schwaben eine Schlüsselrolle: Teamviewer und Anydesk, in fast jedem der Videos taucht entweder das eine oder das andere auf. Beide Unternehmen beschäftigen sich mit Fernwartung: Mit ihren Programmen können Nutzer auf den Computer eines anderen zu­greifen und dort Maus und Tastatur kon­trollieren. Kinder können so die Computerprobleme ihrer Eltern lösen, IT-Abteilungen ihren weniger technikaffinen Kol­legen helfen oder eben Betrüger ahnungs­lose Rentner in die Armut stürzen.