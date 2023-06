Le Bourget : Prahlen und protzen

Großer Andrang in Le Bourget: Die Luft- und Raumfahrtindustrie in vielerlei Hinsicht im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit.

Präsenz zeigen und auch ein wenig angeben: So lautet die Devise für alle großen Luft- und Raumfahrtkonzerne in Le Bourget. Bild: Reuters

Der Flugplatz von Le Bourget ist rasch gefüllt, als am Vormittag ein französischer Kampfjet vom Typ Rafale unter phasenweise ohrenbetäubendem Lärm durch die Lüfte donnert und seine Pirouetten dreht. Aber schon vor dem Spektakel am Himmel herrschte zum Auftakt der weltgrößten Luft- und Raumfahrtmesse „Paris Air Show“ dichter Andrang. Die Verkehrslage rund um Le Bourget ist am Morgen chaotisch, die erwartete Ankunft von Staatspräsident Emmanuel Macron macht die Sache nicht besser. Mit insgesamt mehr als 300.000 Besuchern und rund 300 offiziellen Delegationen rechnen die Veranstalter an den sieben Messetagen bis Sonntag. Knapp 2500 Aussteller aus aller Welt sind auf dem Flugplatz im Norden der französischen Hauptstadt vertreten. Russen finden sich nicht darunter.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris Folgen Ich folge

Vier Jahre nach der letzten „Paris Air Show“, die sich traditionell mit der „Farnborough International Airshow“ in Großbritannien abwechselt, 2021 aber pandemiebedingt ausgefallen war, sieht sich die Luft- und Raumfahrtindustrie in vielerlei Hinsicht im Zen­trum der öffentlichen Aufmerksamkeit. Als da wäre der Megatrend Dekarbo­nisierung, der durch Amerikas Subventionsoffensive einen weiteren Schub für die Entwicklung von umweltfreund­lichem Kerosin oder „grünem“ Wasserstoff und den dazugehörigen Antrieben zu erhalten verspricht. Oder der Rüstungsboom, der Europa seit Russlands Überfall auf die Ukraine erfasst und Kampfjets, Raketen, Hubschrauber und Satelliten auch in Ländern wie Deutschland zu einer vormals ungeahnten Wertschätzung verholfen hat.

Für die stolze französische Luft- und Raumfahrtindustrie ist Le Bourget wie üb­lich ein Ort, mit der eigenen Innovationskraft zu prahlen und hier und da auch ein bisschen zu protzen. Das gilt für die großen Namen wie Thales , Safran oder MBDA, oder eben Lokalmatador Dassault Aviation , der auf seinem nicht zu knapp bemessenen Messestand Ra­fale-Modelle in allen Varianten präsentiert, von der für die heimischen Streitkräfte gefertigten über die nach jahre­langem Exportmisserfolg seit 2015 suk­zessive in Länder wie Ägypten, Qatar und Indien gelieferten Typen. Aufgereiht daneben stehen Falcon-Geschäftsflugzeuge von Dassault in allen Varianten. Dem geplanten Prototyp des „New Generation Fighter“, den das französische Un­ternehmen im FCAS-Projekt nach monatelangen und zähen Verhandlungen nun gemeinsam mit dem europäischen Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus entwickelt, gebührt dagegen nur ein Platz in der hintersten Reihe.

Präsenz in Le Bourget zeigen aber auch internationale Flaggschiffe, vom amerikanischen Boeing-Konzern hin zum chinesischen Flugzeughersteller Comac , dessen Kurzstreckenjet erst vor wenigen Wochen erfolgreich seinen Jungfernflug absolviert hat und der für die Zukunft große Ambitionen hegt. Von deutscher Seite sind 57 Aussteller in Le Bourget vertreten, darunter Mittelständler aller Gewichtsklassen wie Winkelmann , OHB und Freudenberg und Start-ups wie der Flugtaxi-Entwickler Volocopter . Es sei „der größte deutsche Auftritt ever hier in Le Bourget“, betonte Alexander Reinhardt, seit Kurzem amtierender Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie, im Gespräch mit Journalisten. An politischer Prominenz aus Deutschland hatten sich eigentlich nur die Raumfahrtbeauftragte Anna Christmann (Grüne) und der Verteidigungsstaatssekretär Benedikt Zimmer zum Besuch angekündigt, ehe am Montag bekannt wurde, dass auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) an der am Rande von Le Bourget stattfindenden Konferenz über die europäische Luftverteidigung teilnehmen wird.