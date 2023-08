Europas größter Ticketing- und Veranstaltungskonzern CTS Eventim vermeldet nach den ersten sechs Monaten dieses Jahres einen deutlichen Zuwachs bei Umsatz und Ergebnis. Wie der M-Dax-Konzern am Donnerstag mitteilte, stiegen die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 39 Prozent auf rund eine Milliarde Euro. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) belief sich auf 170,8 Millionen Euro, 39 Prozent mehr als nach sechs Monaten im vergangenen Jahr. Unter dem Strich stand ein Plus von 85,3 Millionen Euro.

Benjamin Fischer Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Der Konzern verweist mit Blick auf den deutlichen Zuwachs jedoch auf die im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres noch geltenden Corona-Beschränkungen für Konzerte und andere Veranstaltungen. So legte der Umsatz im zweiten Quartal insgesamt um 10 Prozent zu. Das operative Ergebnis schrumpfte um 5 Prozent, eine Folge von rund 25 Millionen Euro an Corona-Hilfen des Staates, die in diesem Quartal verbucht worden seien. Den Effekt herausgerechnet, stünde ein Plus von 27 Prozent zu Buche. Der Umsatz zum Halbjahr habe zudem 47 Prozent über dem Niveau aus dem Jahr 2019 gelegen.

Die deutlichen Zuwächse sind eine Folge diverser großer Tourneen im ersten Halbjahr mit stattlichen Ticketpreisen oder auch der Leichtathletik-WM in Budapest. 23 Prozent mehr Onlinetickets als im Vorjahreszeitraum habe man verkauft, hieß es von Eventim. Zuletzt waren diverse Stars in Europa auf Tour, darunter Bruce Springsteen, Harry Styles oder Beyoncé. Im Gegensatz etwa zu Touren von Herbert Grönemeyer, Roger Waters oder Hans Zimmer fungierte bei den drei Erstgenannten keine Eventim-Gesellschaft, sondern Weltmarktführer Live Nation als Veranstalter. Durch den Kartenverkauf über seine Plattformen in diversen Ländern verdient der Konzern aber auch bei Shows von nicht mehrheitlich zum Konzern gehörenden Veranstaltern über die Gebühren mit. Eventim betreibt obendrein die Wiederverkaufsplattform „Fansale“ und mit der Kölner Lanxess Arena und der Waldbühne in Berlin zwei große Spielstätten hierzulande.

Teure Veranstaltungen, lukratives Ticketing

Die Marktmacht des Konzerns mit einer starken Präsenz in allen drei zentralen Wertschöpfungsbereichen im Livegeschäft wird immer wieder kritisiert. Besonders profitabel ist das Ticketing. Der Geschäftsbereich steht zwar nur für einen vergleichsweise kleinen Teil des Konzernumsatzes, erbringt aber stets eine stattliche Marge: 284,6 Millionen Euro Umsatz waren es bis Ende Juni, bei einer Ebitda-Marge von 43 Prozent und damit 122,3 Millionen Euro, 48 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Anders sieht es mit Blick auf selbst veranstaltete Tourneen und Festivals aus. Zum Eventim-Netzwerk gehören 34 Veranstalter in 15 Ländern, nicht zuletzt Festivals wie Rock am Ring / Rock im Park oder Southside/Hurricane werden von Eventim-Gesellschaften durchgeführt. Im Halbjahr stand der Bereich für 751 Millionen Euro Umsatz (39 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum), die Marge betrug 6 nach 7 Prozent im Vorjahr. Im zweiten Quartal stand ebenfalls ein Minus von 9 auf 8 Prozent zu Buche.

CTS EVENTIM -- -- (--) Xetra London SE Int. Level 1 Tradegate Lang & Schwarz Stuttgart Wien Frankfurt 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Festivals wie Konzerte sind grundsätzlich in der Regel kein sonderlich margenträchtiges Geschäft. Zuletzt ist ihre Durchführung durch die allgemeinen Preissteigerungen nochmals teurer geworden. Zum Teil beobachte man um mehr als 30 Prozent höhere Kosten, hatte Eventim-Chef Klaus-Peter Schulenberg Ende März im Gespräch mit der F.A.Z. erklärt. Dank des „erfolgreichen Kostenmanagements“ sei die Marge aber nur um einen Prozentpunkt gesunken, hieß es nun. Die in der Folge zum Teil deutlich gestiegenen Ticketpreise führten wiederum bei Festivals bisweilen zu schwächerem Andrang. Dies zeigt sich mitunter auch bei Tourneen. Nur bei Stars halten auch Preise von mehr als 100 Euro Fans in aller Regel nicht vom Kauf ab.

Das Paradebeispiel ist Taylor Swift. Für den Ticketverkauf der Deutschland-Konzerte ihrer „Eras Tour“ hatte Eventim im Juli sogar vorab eine Registrierung verlangt. Am Verkaufstag wurden per Losverfahren Zugänge zu den Verkäufen verschickt. In den Eventim-Zahlen wird sich der Swift-Effekt im dritten Quartal zeigen. Die Deutschland-Konzerte in Gelsenkirchen, Hamburg und München stehen im Juli 2024 an. In München und Gelsenkirchen fungiert die mehrheitlich zu Eventim gehörende Agentur FKP Scorpio als lokaler Veranstalter. Für Hamburg ist die unabhängige Karsten Jahnke Konzertdirektion verantwortlich. Ebenfalls im dritten Quartal verbucht wird der Eventim zustehende Teil der 243 Millionen Euro Entschädigung, die der Bund im Zuge des Schiedsverfahrens infolge der gescheiterten Pkw-Maut zahlen muss. Eventim kündigte an, mit einem Teil eine Stiftung zur Förderung junger Musiker gründen zu wollen. Wie viel Geld in sie fließen soll, ist noch nicht bekannt.

Mehr zum Thema 1/

An Optimismus mangelt es jedenfalls nicht. So prognostiziert der Konzern nun auch im Veranstaltungsbereich „moderat“ höhere Umsätze als im Vorjahr, zuvor war noch ein leichter Rückgang erwartet worden. Eventim verwies auf die Vielzahl an selbst veranstalteten Konzerten und Tourneen im Zuge des Wiederanlaufens des Livegeschäfts nach der Pandemie.