Europas Chipindustrie : Vollgas in der Talfahrt

Die Chipbranche in Europa steht vor einem wichtigen Jahr. Was die wichtigsten Unternehmen planen – und wieso alle auf Brüssel blicken.

War für die Chipindustrie 2022 das Jahr der Ankündigungen, wird 2023 das Jahr milliardenschwerer Ausführungen sein. Gilt es in Europa und Amerika doch, die subventionslastigen Chips Acts unter Dach und Fach und damit weitere Investitionen in neue Fabriken auf den Weg zu bringen. Darüber hinaus strebt ein Branchenschwergewicht wie die britische ARM-Gruppe wieder an die Börse. Der einstige Industrieprimus Intel arbeitet an neuen Geschäftsmodellen, Konzernstrukturen und Investitionen. Die großen asiatischen Auftragsfertiger TSMC und Samsung fahren auf den Heimatmärkten weitere Fertigungsstrecken hoch und legen in den USA letzte Hand an ihre neuen Fabriken. Auch europäische Hersteller wie Infineon, NXP und ST Microelectronics nehmen viel Geld in die Hand, um ihre Kapazitäten mittelfristig teilweise deutlich auszubauen.

Stephan Finsterbusch Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Vor dem Hintergrund des sogenannten Chip War zwischen Amerika und China wird die Branche im Westen ihre Lieferketten fester knüpfen und im Osten sich neu aufstellen müssen. Angesichts der geopolitischen Verwerfungen, globaler Engpässe, steigender Preise, der massiven Lagerhaltung der Industrie- sowie der Zurückhaltung vieler Privatkunden beim Kauf neuer PCs stellt das viele Anbieter vor hohe Hürden. So rechnen die Analysten von Gartner für 2023 mit Umsatzrückgängen von 4 Prozent, IC Insights von minus 6 Prozent, Semiconductor Intelligence von minus 20 Prozent. Dieser Abschwung trifft bereits Halbleiterproduzenten. Sind ihre Chips doch so etwas wie die Herzen und Hirne von Computern aller Art. Schrieben die Analysten von Roland Berger schon im Herbst von einer Marktkorrektur, ist sie nun voll da.

Vor diesem Hintergrund wird Intel Tausende Arbeitsplätze streichen. Auch beim Auftragsfertiger GF und im Halbleiter-Designhaus ARM steht der Abbau von Stellen auf dem Programm. Nvidia und Qualcomm haben sich Einstellungsstopps verpasst; AMD spricht von einer „umsichtigen Kontrolle seiner Personalkosten“. Richard Gordon, Vizepräsident des Analystenhauses Gartner, schreibt allerdings in einem Bericht: „Während die Verschlechterung des makroökonomischen Umfelds die Verbrauchernachfrage schwächen wird, erwarten wir einen relativ besseren Halbleiterverbrauch. Folglich werden Märkte wie Industrie, Infrastruktur der Telekommunikation und Rechenzentren kurzfristig weniger von der Verbraucherstimmung und den Ausgaben beeinflusst.“

So treten viele Chiphersteller trotz der vor ihn liegenden Talfahrt das Investitionspedal voll durch. Über die vergangenen zwei Jahre wurden nach Angaben der Semiconductor Industry Association SIA alles in allem rund 40 neue Fabriken in der Welt angekündigt – die meisten davon in Asien. Vor allem China und Taiwan machen Druck, aber auch Korea und Japan. Amerika zieht mit, Europa nach.

Intel erklärte Anfang des Jahres, über die ganz EU hinweg eine komplett neue Chip-Lieferkette zu knüpfen – von der Design-Entwicklung bis zur Verpackung. Deutschland soll mit einem halben Dutzend Fabriken der zentrale Knoten sein. Infineon will dem nicht nachstehen. Der Münchner Konzern plant, für 5 Milliarden Euro eine neue Fabrik in Dresden zu errichten. Der US-Auftragsfertiger GF steckt mindestens eine weitere Milliarde in sein Werk in Sachsen. ST Microelectronics baut bis 2026 eine Fabrik in Italien aus und kooperiert mit GF an den französischen Standorten.