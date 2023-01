Delivery Hero : Neun Monate ohne Gehalt in der Wüste

Malcolm klingt aufgebracht am Telefon. Sein Freund und Kollege liege seit Samstag im Krankenhaus, erzählt er. Er hatte einen Unfall auf dem Motorrad, während er eine Essensbestellung in Doha ausfuhr, der Hauptstadt von Qatar. „Er ist in einem sehr kritischen Zustand“, sagt Malcolm. Er heißt eigentlich anders, der Name wurde zu seinem Schutz geändert. Seinen Arbeitgeber habe der Unfall kaum interessiert. Es handelt sich um einen Subunternehmer für den Essensbestelldienst Talabat. Ähnlich wie in der Paketbranche stellt der seine Fahrer meist nicht selber ein.

Maximilian Sachse Redakteur in der Wirtschaft Folgen Ich folge

Talabat ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Berliner M-Dax-Konzerns Delivery Hero, gilt konzernintern als Gewinnbringer. Das 2004 in Kuwait gegründete Bestell- und Lieferunternehmen gehört seit knapp 8 Jahren zu Delivery Hero, ist vertreten in Ägypten, Bahrain, Saudi-Arabien, Oman, Qatar , Kuwait und Jordanien. Talabat gilt als führende Plattform für Onlineessensbestellungen im Nahen Osten, lange eine der wenigen Regionen, in denen Delivery Hero schwarze Zahlen schrieb. Eigentlich eine Erfolgsgeschichte des Unternehmens, das in diesem Jahr erstmals in seiner Geschichte konzernweit Gewinne erwirtschaften will.