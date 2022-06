30 Jahre digitaler Mobilfunk : Happy Birthday fürs Handy

Vor 30 Jahren starteten in Deutschland die D-Netze. Einiges hat sich seitdem kaum geändert, doch überwiegend ist die Welt heute eine völlig andere. Und was können wir erwarten?

Mancher wunderte sich Anfang der 1990er-Jahre, mit welcher Selbstverständlichkeit in Amerika schon das Mobiltelefon genutzt wurde. „So gehört es in New York schon fast zum Alltag, wenn an der Bushaltestelle eine junge Frau ein Telefon aus der Handtasche kramt und schnell ein paar Anrufe erledigt. Oder dass beim Sitznachbarn im Vorortzug das Telefon im Aktenkoffer klingelt“, schrieb seinerzeit die F.A.Z.

Thiemo Heeg Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Helmut Bünder Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge

Tatsächlich klingelten auch in Deutschland schon Jahrzehnte vorher unterwegs Telefone. 1955 startete hierzulande das sogenannte A-Mobilfunknetz. Von 1972 an konnten Kunden über das B-Netz erstmals selbst wählen. Es war ein teurer Luxus: Auf 270 DM belief sich die monatliche Grundgebühr, für die Geräte musste man mit fünfstelligen Beträgen rechnen. Das C-Netz brachte in den 1980er-Jahren günstigere Geräte, SIM-Karten und die einheitliche Vorwahl 0161. Aber auch in ihren besten Zeiten blieb diese analoge Technologie ein Produkt für die Elite, schon aus technischen Gründen: „Viel mehr als eine Million Menschen konnten es nicht nutzen“, sagt Telekom-Sprecher Philipp Schindera.