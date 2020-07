Überraschende Ankündigung : Commerzbank-Chef Zielke bietet Rücktritt an

Aktualisiert am

Commerzbank-Chef Zielke bietet Rücktritt an

Paukenschlag bei der Commerzbank: Martin Zielke möchte seinen Posten bei dem Geldhaus überraschend räumen. Eine Entscheidung soll am 8. Juli fallen. Auch Kürzungen im Auslandsgeschäft werden diskutiert.

Die Commerzbank befindet sich ohnehin in einem tiefen Umbruch, da erschüttern gleich zwei Top-Personalien das Institut zusätzlich: Vorstandschef Martin Zielke und Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann wollen von ihren Posten zurücktreten.

Der Präsidial- und Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats habe empfohlen, die Bestellung Zielkes spätestens zum 31. Dezember 2020 zu beenden, teilte die Bank am Freitag mit. Der Aufsichtsrat werde dazu in seiner Sitzung am 8. Juli 2020 einen Beschluss fassen. Schmittmann habe angekündigt, sein Mandat im Aufsichtsrat mit Wirkung zum 3. August 2020 niederzulegen.

Die Commerzbank überlegt dem Vernehmen nach zudem, das Auslandsgeschäft zusammenzukürzen. Chef Martin Zielke will den Plan am Mittwoch dem Aufsichtsrat vorstellen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Eine Commerzbank-Sprecherin kommentierte den Bericht gegenüber Bloomberg nicht. Der Commerzbank-Aktienkurs war auf die Nachricht zunächst hin wenig verändert. Die Commerzbank beschäftigt fast 14.000 Mitarbeiter im Ausland.

Zuletzt hatte ein Streit um die Sparpläne dazu geführt, dass eine für den 1. Juli angesetzte außerordentliche Sitzung des Aufsichtsrates kurzfristig abgesagt wurde. Arbeitnehmervertreter sollen im Kontrollgremium beanstandet haben, dass das Management dem Aufsichtsrat wichtige Unterlagen nicht rechtzeitig vorgelegt habe. Zugleich habe man mitbekommen, dass der Finanzinvestor Cerberus und der Bund als Großaktionäre in die Überarbeitung der Strategie eingebunden worden seien, hieß es. Daher sei die Verlegung der Sitzung beantragt worden.