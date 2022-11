Triebwerkhersteller Safran : „Wasserstoff ist keine Universallösung“

Wie wird der Flugverkehr klimafreundlich? Die Antwort darauf fällt in der Industrie nach wie vor unterschiedlich aus. Während der europäische Flugzeugbauer Airbus bis Mitte der 2030er-Jahre ein Modell mit Wasserstoffantrieb auf den Markt bringen will, in dessen Entwicklung er schon jetzt jährlich einen dreistelligen Millionenbetrag investiert, will sich der amerikanische Konkurrent Boeing nicht festlegen.

Der französische Triebwerkhersteller und MTU-Konkurrent Safran könnte kräftig dafür werben, von Airbus Anfang des Jahres zusammen mit General Elec­tric (GE) ausgewählt worden zu sein, sich an dem Demonstratorprogramm für den geplanten Wasserstoffjet zu beteiligen. Tut er aber nicht. „Der Wasserstoffflugzeug-Demonstrator von Airbus, bei dem wir Partner sind, ist ein Forschungsprojekt“, sagt Olivier Andriès im Gespräch mit der F.A.Z. Für den Safran-Konzern mit seinen rund 77 000 Mitarbeitern, dem er seit Anfang 2021 vorsteht, sei das Projekt, wie er sagt, vor allem „eine Gelegenheit, zu lernen“.