Öffnung der Gastronomie : Endlich wieder in den Biergarten

In die Freude von Alexander Urban mischt sich Ungläubigkeit. „Wir haben so viele Hoffnungen gehabt“, sagt der Betreiber des Tutzinger Biergartens am Starnberger See. „Aber wir haben auch resigniert, weil die Politik einfach unberechenbar ist.“ Eigentlich hatte er gedacht, er könne erst im Juni seinen Biergarten sowie das Restaurant wieder öffnen. Jetzt heißt es für ihn: „Nicht jammern, Ärmel hochkrempeln.“

Nur wenige Tage bleiben Urban, um bis Montag alles parat zu haben. Der Landkreis Starnberg gehört schon lange zu denjenigen Regionen mit Inzidenzen deutlich unter 100. Damit kann er zumindest den Außenbereich öffnen. Das war das letzte Mal am 31. Oktober 2020 so. In den sechs Monaten des Lockdowns hat er über einen Lieferservice wenigstens ein paar Euro hereingeholt. Der vergangene Sommer hatte nur einen Teil der Umsatzverluste aufgefangen: Am Ende des Jahres waren es immer noch 70 Prozent weniger – wie in der gesamten Branche.