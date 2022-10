Gehaltstransparenz : Die Indiskrete

Wenn die Idee nur gut genug ist, kann es auf Tiktok ganz schnell gehen. So wie bei der 25 Jahre alten Amerikanerin Hannah Williams. Im April dieses Jahres setzte sie unter „Salary Transparent Street“ auf der Kurzvideo-Plattform Tiktok ihren ersten Post ab, der sich alsbald in Windeseile verbreitete. „Viral gehen“ nennt ihre Generation das, wenn die kurzen Videos millionenfach geklickt und auch geliked werden. Schon bald wurden die Medien auf sie aufmerksam. Jetzt, ein gutes halbes Jahr später, gibt es im angelsächsischen Sprachraum kaum ein renommiertes Medium, das nicht schon über sie berichtet hat. Von der „Washington Post“ und dem „Time Magazine“ über „Fortune“ und „Business Insider“ bis hin zu CNN und BBC.

Hannah Williams ist Tochter eines Ehepaares im diplomatischen Dienst, in Belgien geboren und aufgrund des Berufs ihrer Eltern immer wieder umgezogen. Zwei Jahre ihrer Kindheit verbrachte sie in Bonn. Heute lebt sie in der Nähe von Washington. Vor gut sechs Monaten hatte sie eine ebenso ungewöhnliche wie naheliegende Idee: Mit Mikrofon und Kamera zog sie in Begleitung ihres Lebensgefährten und Kameramanns James Daniels durch amerikanische Innenstädte der Ostküste, um Passanten zwei sehr einfache Fragen zu stellen: „What do you do?“ Und: „How much do you make?“ Was machst du beruflich, und wie viel verdienst du?