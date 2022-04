Argentinien : Gasproduzent ohne Anschluss

Die Produktion in konventionellen Gasfeldern in Argentinien hat abgenommen, jene in Vaca Muerta ist jedoch markant gestiegen. Bild: Reuters

Aufatmen in Buenos Aires. Noch rechtzeitig vor dem Winter hat das benachbarte Bolivien zugestimmt, seine Gaslieferungen nach Argentinien zu erhöhen. Obwohl auch die Nachfrage aus Brasilien groß ist, wird der Andenstaat seine Exporte nach Argentinien während der kommenden fünf Monate von derzeit 7,5 Millionen Kubikmetern pro Tag mehr als verdoppeln. Das Risiko einer Rationierung in Argentinien ist damit abgewendet. Zudem spart die Regierung eine Menge Geld, da es nicht auf Lieferungen von Flüssiggas angewiesen ist, das auf dem Weltmarkt derzeit stark nachgefragt und wesentlich teurer als das Gas aus Bolivien ist.

Argentiniens Primärenergie basiert zu 55 Prozent auf Erdgas. 2019 flossen 37 Prozent davon in die Stromproduktion, 30 Prozent in die Industrie, 23 Prozent in die Haushalte. Trotz des hohen Bedarfs müsste das Land selbst unter den derzeit schwierigen Bedingungen nicht in Versorgungsnöte geraten. Es sitzt nämlich auf riesigen Reserven. In der Formation namens Vaca Muerta („Tote Kuh“), die sich über mehrere Provinzen erstreckt, schlummern die viertgrößten Schieferöl- und die zweitgrößten Schiefergasreserven der Welt.