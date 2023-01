Aktualisiert am

Erleichterung für Verbraucher : Die Inflationsrate in der Türkei sinkt – auf 64 Prozent

In der Türkei boomen Exporte – aber die hohe Importrechnung frisst die Extragewinne mehr als auf. Und nun?

Die Inflation in der Türkei ist im Dezember stark gesunken. Sie bleibt aber mit dem vom Statistikamt veröffentlichen Wert von 64,3 Prozent im internationalen Vergleich hoch. Im November waren die Lebenshaltungskosten im Jahresvergleich noch um 84,5 Prozent gestiegen. Die für viele Verbraucher entscheidenden Kosten für Mieten und Wohnen sowie für Lebensmittel zogen gleichwohl immer noch überdurchschnittlich um 80 beziehungsweise 78 Prozent an.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien.



Der Rückgang im Dezember wird mit den international gesunkenen Energiekosten, aber auch mit einem statistischen Effekt begründet: Von November zu Dezember 2021 war die Rate um 15 Punkte auf 36 Prozent emporgeschossen und hatte damit die Basis der Vergleichsmessung im Dezember 2022 angehoben.

Vor dem Hintergrund erwarten von der Agentur Bloomberg befragte Wirtschaftsexperten, dass die Inflation zum Jahresende bei 44 Prozent liegen wird. Das wäre immer noch mehr als dreimal so hoch wie der Durchschnitt der 15 von der Agentur beobachteten Vergleichsländer in Europa, dem Nahen Osten und Afrika.

Der gebremste Anstieg der Lebensmittel-, Energie- und Erzeugerpreise deute auf einen „sichtbaren Abwärtstrend“ hin, der es der Regierung ermögliche, die Ziele ihres Wirtschaftsprogramms mittelfristig zu erreichen, sagte Schatz- und Finanzminister Nureddin Nebati. Das offizielle Inflationsziel der von der Regierung in Ankara gesteuerten Notenbank beträgt weiterhin 5 Prozent.

Regierungspolitik befeuert Inflation

Ökonomen sind allerdings skeptisch darüber, wie stark sich der Rückgang in der kommenden Zeit fortsetzen wird. Denn die Regierung hat mit Blick auf die hohe Inflation und die Mitte des Jahres bevorstehenden Wahlen die Mindestlöhne abermals um mehr als 50 Prozent angehoben sowie andere sozialpolitische Wohltaten beschlossen und Krediterleichterungen in Milliardenhöhe angekündigt, um die Kaufkraft der Menschen zu stärken. Diese dürfte in Kombination mit der fortgesetzten Politik des billigen Geldes wiederum steigende Preise zur Folge haben.

Auf Monatsbasis stieg die Inflation im Dezember um 1,2 Prozent und damit weniger als die Hälfte der Rate des Vormonats von 2,9 Prozent. Spürbar abgeschwächt hat sich auch das immer noch hohe Plus von 98 Prozent bei den Erzeugerpreisen, verglichen mit 136 Prozent im Monat zuvor. Die Erzeugerpreise gelten als Indikator für die künftige Entwicklung der Verbraucherpreise, versuchen die Produzenten ihre Kosten doch auf die Konsumenten zu überwälzen.

Die seit Langem hohe türkische Inflation wird durch mehrere Faktoren getrieben. Für Preisauftrieb sorgt nach wie vor die schwache Landeswährung Lira, da sie in die Türkei importierte Güter verteuert. Die Lira wertete im vergangenen Jahr zum Dollar um 29 Prozent ab. Hinzu kommen hohe Energiepreise und anhaltende Probleme in den internationalen Lieferketten, die viele Vorprodukte teurer machen.

Zudem hat die türkische Notenbank auf Geheiß des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan die Zinsen kontinuierlich gesenkt, zuletzt auf 9 Prozent, was nach den aktuellen Daten immer noch auf eine Negativverzinsung von 55 Prozent hinausläuft. Dies ist wiederum ein Grund für den Boom auf dem Immobilen- und Aktienmarkt, wo sich die Preise im vergangenen Jahr in Lira gerechnet, verdreifacht hatten.

Der Abwertungsdruck auf die Lira wurde durch Dollarzuflüsse in zweistelliger Milliardenhöhe aus befreundeten Staaten wie Russland und dem arabischen Raum sowie durch staatlich bezuschusste Umtauschprogramme von Devisen in Lira gemildert. Die Notenbank hat zum Jahreswechsel angekündigt, diese „Liraisierung“ der Wirtschaft fortzusetzen, sie wolle den Anteil der Lira-Anlagen auf Konten von heute 53 Prozent auf 60 Prozent erhöhen.

Exporte boomen, Importe noch viel mehr

Während breite Kreise der Bevölkerung unter der Inflation leiden, boomt die Exportindustrie. Sie profitiert von der „Koste-was-es-wolle“-Politik Erdogans, die Warenausfuhr aus Treiber des Wirtschaftswachstums anzukurbeln. Die habe 2022 mit 254,2 Milliarden Dollar einen neuen Rekordwert erreicht, wie Erdogan zu Wochenbeginn erklärte. Das sei ein Plus von 12,9 Prozent zum Vorjahr.

Die Türkei solle eines der zehn exportstärksten Länder der Welt werden, sagte Erdogan. Die Ausfuhr in die EU, die mit Abstand wichtigste Partnerregion, sei um 12 Prozent ausgeweitet worden. Die chemische Industrie habe 2022 die Automobilindustrie an der Spitze der Exporteure abgelöst.

Deutschland war im vergangenen Jahr mit 21 Milliarden Dollar das wichtigste Partnerland für türkische Ausfuhren. Es folgten die USA mit 16 Milliarden Dollar, vor dem Irak, Großbritannien und Italien. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine und den vom Westen verhängten Lieferverboten spielen die Exporte nach Russland eine schnell wachsende Rolle. Im Dezember stand Russland mit 1,3 Milliarden Dollar Warenwert schon auf Rang drei der Exportziele, hinter Deutschland (1,8 Milliarden) und Amerika (1,4 Milliarden Dollar). Westliche Regierungen hatten Ankara mehrfach davor gewarnt, Lieferverbote zu umgehen.

Unter den Herkunftsländern für türkische Importe spielt Russland als Energielieferant schon lange die größte Rolle, so auch im abgelaufenen Jahr vor China, Deutschland und den USA.

Wegen der nach Daten des Handelsministeriums um 34,3 Prozent auf 364 Milliarden Dollar gestiegenen Importrechnung vergrößerte sich das türkische Handelsdefizit 2022 um 138,4 Prozent auf 110 Milliarden Dollar. Trotz der großen Anstrengungen zur Ausweitung der Ausfuhr sank ihr Deckungsgrad für die Importe von 83 Prozent auf annähend 70 Prozent.