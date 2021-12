Corona-Aufbaufonds : Klimaeinnahmen sollen EU-Schulden tilgen

Das Geld aus dem 750 Milliarden Euro schweren Corona-Aufbaufonds der EU fließt schon seit Monaten in die Mitgliedstaaten. Wie die Europäische Union die dafür aufgenommenen Schulden zurückzahlt, ist indes noch offen. Bisher haben die Mitgliedstaaten und das Europaparlament nur vereinbart, dass die EU dafür neue eigene Einnahmequellen erhalten soll. Damit wollen sie vermeiden, dass die Beiträge der Mitgliedstaaten steigen oder aber der EU-Haushalt gekürzt werden muss, wenn die Schulden von 2028 bis 2058 getilgt werden.

Schließlich geht es um inflationsbereinigt immerhin 15 Milliarden Euro im Jahr. Auch die Quellen, aus denen die EU Geld bekommen soll, haben die EU-Institutionen schon bei der Einigung auf den Corona-Fonds umrissen: die Einnahmen aus dem Emissionshandel, der geplanten CO2-Grenzsteuer und der globalen Mindeststeuer für Großunternehmen.

Emissionshandel soll Löwenanteil leisten

Der nötige „Eigenmittelbeschluss“, der der EU den Zugriff auf diese Einnahmequellen verschafft und die konkrete Höhe jedoch sind offen. Die Europäische Kommission hat dafür nun mit monatelanger Verspätung einen Vorschlag vorgelegt, mit dem allerdings zunächst einmal nur ein Teil der nötigen Summe zusammenkommen soll.

Den Löwenanteil der Tilgung soll demnach der Emissionshandel leisten. Die Kommission will 25 Prozent der Mittel in den EU-Haushalt schleusen. Das entspricht nach ihrer Schätzung rund 12,5 Milliarden Euro. Davon sollen allerdings 8 Milliarden Euro in die Finanzierung des Klima-Sozialfonds fließen, mit dem die Kommission die Ausweitung des Emissionshandels auf Gebäude und Verkehr abfedern will. Für die Rückzahlung der Schulden bleiben damit noch 4,8 Milliarden Euro.

Die CO2-Grenzsteuer soll 0,8 Milliarden Euro und die globale Mindeststeuer zwischen 2,5 und 4 Milliarden Euro im Jahr zur Schuldentilgung beitragen. Der Vorschlag deckt also nur rund zwei Drittel der benötigten 15 Milliarden Euro ab. Für die Rest will die Kommission 2023, ein Jahr früher als bisher geplant, ein zweites Paket an Einnahmequellen vorschlagen. Dazu sollen eine neue gemeinsame Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage und die bisher erfolglos diskutierte Finanztransaktionssteuer gehören.

Polen könnte Ärger machen

Das erste Paket sollte ursprünglich im Sommer präsentiert werden. Die Kommission hat ihn aber immer wieder verschoben. Der Grund dafür sei, dass Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Debatte über die Verwendung der Mittel aus dem Emissionshandel vermeiden wollte, heißt es in der Kommission. Sie fürchte, dass der Vorschlag in Ländern wie Polen nicht gut ankomme. Diese würden nach dem Vorschlag viel einzahlen, weil der Kohlestromanteil dort hoch ist, und damit dann die Schulden der EU finanzieren. Das könnte das gesamte Klimapaket gefährden.

Schließlich ist der Widerstand gegen den Emissionshandel in Polen und anderen Staaten auch jetzt schon groß – und wurde durch die hohen Energiepreise in den vergangenen Monaten noch gesteigert. Die EU-Kommission schlägt deshalb vor, die Beiträge zum EU-Haushalt aus dem Emissionshandel zu­mindest bis 2030 zu deckeln. Sie sollen maximal 150 Prozent der Wirtschaftsleistung eines Landes betragen, wovon Polen profitieren dürfte.

Auch ansonsten dürfte die Diskussion über die neuen EU-Eigenmittel trotz aller Vorabsprachen schwierig werden. „Die polnische und die ungarische Regierung werden versuchen, den Eigenmittelbeschluss in Geiselhaft zu nehmen, um ihre Wiederaufbaugelder freizulösen“, warnt der SPD-Europaabgeordnete Jens Geier. Die Mittel sind wegen des Streits über die Rechtsstaatlichkeit blockiert. Auch unabhängig davon gibt es in vielen Staaten Skepsis, der EU neue direkte Einnahmequellen zu verschaffen. Die Debatte könne sich Jahre hinziehen und eventuell erst im Rahmen des nächste Mehrjahreshaushalts 2028 bis 2034 lösen lassen, heißt es in der Kommission.