BIZ-Direktor im Interview : „Kurzfristig ist Inflationsdruck kaum vorstellbar“

Herr Carstens, wird nach der Corona-Krise die Inflation wieder zu einem Thema für Zentralbanken?

Kurzfristig, also in den nächsten 18 bis 24 Monaten wird das wichtigste Thema eher sein, wie sich die Inflation in die Nähe der von den wichtigsten Zentralbanken verfolgten Zielniveaus bringen lässt. Zwar ist die geldpolitische Unterstützung in der Corona-Krise außergewöhnlich groß, jedoch lässt die aktuelle Lage der Weltwirtschaft eher erwarten, dass kurzfristig viel höhere Inflationsraten unwahrscheinlich erscheinen. Es ist zwar im dritten Quartal zu einer Konjunkturerholung gekommen, die sich im vierten Quartal aber als nicht sehr robust herausgestellt hat. Es ist noch nicht zu erkennen, wie sich dies in nachhaltiges hohes Wachstum übertragen kann. Es gibt in einigen Ländern Fortschritte am Arbeitsmarkt, auch wenn die Arbeitslosigkeit in den Vereinigten Staaten weiterhin sehr hoch ist. Zudem machen es die Kurzarbeiterprogramme in einigen anderen Ländern schwer, die tatsächliche Lage an den Arbeitsmärkten einzuschätzen. Solange es keinen Lohnsteigerungsdruck und Anzeichen der Überhitzung an den Arbeitsmärkten gibt, ist kurzfristig ein zunehmender Inflationsdruck kaum vorstellbar.