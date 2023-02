Präsident Joe Biden hat den früheren Mastercard-Chef Ajay Banga für das Präsidentenamt der Weltbank nominiert. Der Amerikaner mit indischen Wurzeln gehört aktuell zum Führungskreis der Private-Equity-Gesellschaft General Atlantic. Die Nominierung überrascht, weil sie so schnell erfolgte und Biden dem Zeitgeist trotzend keine Frau nominierte. Bis Ende März noch können Länder Kandidaten nominieren. Danach beginnt ein mehrwöchiges Auswahlverfahren. Bangas Chancen stehen gleichwohl bestens, gelang es den Vereinigten Staaten als größtem Anteilseigner doch stets, ihre Kandidaten durchzubringen.

Winand von Petersdorff-Campen Wirtschaftskorrespondent in Washington. Folgen Ich folge

Dem Drängen wichtiger Schwellenländer, dass endlich ein Vertreter aus ihren Reihen das Ruder übernehmen sollte, wird Bidens Kandidat teilweise gerecht. Er ist in Indien geboren und hielt auch während seiner Karrierejahre in den Vereinigten Staaten engsten Kontakt zu seinem Mutterland. „Aufgewachsen in Indien, hat Ajay eine einzigartige Perspektive auf die Möglichkeiten und Herausforderungen der Entwicklungsländer“, lässt Biden sich zitieren. Banga wurde in Pune (Poona) geboren und ist 63 Jahre alt. Präsident Barack Obama hatte der 2007 eingebürgerte Manager in der Indienpolitik beraten. Er war zudem lange Präsident der Indisch-Amerikanischen Handelskammer.

Vorgänger tritt vorzeitig ab

Biden hält Banga für prädestiniert für das Spitzenamt, weil dieser in seinen drei Jahrzehnten als Manager Arbeitsplätze geschaffen habe, Investitionen in Entwicklungsländer gelenkt und Organisationen reformiert habe. Er habe große Erfahrung, Ressourcen zu mobilisieren, um dem Klimawandel und anderen großen Herausforderungen der Zeit zu begegnen.

Mehr zum Thema 1/

Der amtierende Präsident der Weltbank, David Malpass, hatte vergangene Woche verkündet, seinen Posten 10 Monate vor Vertragsablauf Ende Juni zu räumen. Malpass war von Bidens Vorgänger Donald Trump nominiert worden. Mit missverständlichen Aussagen zum Klimawandel verspielte er Sympathien in der amerikanischen Regierung. Zusammen mit Deutschland und anderen Geberländern streben die USA eine umfassende Reform der Weltbank an mit dem Ziel, globalen grenzüberschreitenden Herausforderungen wie dem Klimawandel besser begegnen zu können.

Er brachte Pizza Hut nach Indien

Finanzministerin Janet Yellen stellte heraus, dass Banga eine Organisation mit annähernd 20.000 Beschäftigten geführt habe, stets für Diversität eingetreten sei und als Manager Ergebnisse geliefert habe. Er habe geholfen, 500 Millionen Menschen ohne Bankverbindung den Eintritt in die Digitalwirtschaft zu geben, und Privatkapital im Kampf gegen den Klimawandel mobilisiert.

Bevor er von Mastercard abgeworben wurde, um das Unternehmen 10 Jahre zu führen, arbeitete Banga bei der Citibank in New York und Hongkong. In einer früheren Phase seiner Karriere half Banga, Pizza Hut und Kentucky Fried Chicken in Indien einzuführen. Anders als viele erfolgreiche indischstämmige Persönlichkeiten in den USA hat Banga keine der US-Elitehochschulen besucht, sondern Universitäten in Indien. Er gilt als unermüdlicher Netzwerker mit Kontakten in die ganze Welt.