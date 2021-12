Von kleinen, kabellosen, mobilen Lautsprechern kann die Welt offenbar nicht genug kriegen. In der vergangenen Woche hatten wir an dieser Stelle noch den Sound Joy von Huawei vorgestellt. Nun ist Boses Soundlink Flex für 170 Euro dran. Auch dieser Lautsprecher will mit Bluetooth gekoppelt werden, damit er die Musiksignale vorzugsweise vom Smartphone empfangen kann. Zwölf Stunden lang soll er musizieren können, bevor geladen werden muss. Der Flex ist nach IP67 wasser- und staubgeschützt. Egal wie der Lautsprecher steht oder liegt: Boses Software weiß es und passt den Klang an. Der dürfte recht gut sein, denn diesen zeigt Boses Soundlink-Reihe von Anfang an.made.

Immer flexibel bleiben

Von kleinen, kabellosen, mobilen Lautsprechern kann die Welt offenbar nicht genug kriegen. In der vergangenen Woche hatten wir an dieser Stelle noch den Sound Joy von Huawei vorgestellt. Nun ist Boses Soundlink Flex für 170 Euro dran. Auch dieser Lautsprecher will mit Bluetooth gekoppelt werden, damit er die Musiksignale vorzugsweise vom Smartphone empfangen kann. Zwölf Stunden lang soll er musizieren können, bevor geladen werden muss. Der Flex ist nach IP67 wasser- und staubgeschützt. Egal wie der Lautsprecher steht oder liegt: Boses Software weiß es und passt den Klang an. Der dürfte recht gut sein, denn diesen zeigt Boses Soundlink-Reihe von Anfang an.

