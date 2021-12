Bild: Wellendorff

Goldjunge

Wir haben schon erlebt, dass Öladditive oder Zitruspressen ausverkauft waren, nachdem sie in Technik und Motor besprochen wurden. Diese Geschichte aber hat das Zeug zum Weihnachtsmärchen. Die Schmuckmanufaktur Wellendorff hat ein federndes Armband erfunden. Das „Umarme mich“ getaufte Goldstück haben wir im Frühjahr vorgestellt. Ein Mittelständler, der anonym bleiben möchte, sah es in dieser Zeitung und erwarb das Topmodell der Serie, ein eine halbe Million Euro teures Einzelstück. Das gelangt nicht etwa an den Arm seiner Gattin oder in einen dunklen Tresor, sondern ins Schmuckmuseum Pforzheim, damit „jeder die Schönheit erleben kann“. Die gute Nachricht zur guten Nachricht: Es gibt erreichbarere Versionen zwischen 9200 und 121.000 Euro für jedefrau. Allerdings mit mehreren Monaten Lieferzeit.hap.