Spielt

Sound Joy heißt ein neuer kabelloser Bluetooth-Lautsprecher von Huawei, der die Größe einer Wasserflasche hat, aber mit 680 Gramm weniger schwer ist. Der Lautsprecher entfesselt eine Lautstärke von 79 dBA, sodass man auch an belebten Orten alle Aufmerksamkeit auf sich richtet. Die Oberfläche besteht aus Stoff, und das Gerät ist nach IP67 gegen Staub und Wasser geschützt. Mit dem 8800 Milliamperestunden fassenden Akku spielt der Lautsprecher bis zu 26 Stunden auf. Anschließend lässt er sich mit einem 40-Watt-Netzteil wahlweise in drei Stunden voll betanken. Zwei Sound Joys lassen sich zu einem Pärchen verbinden. Der Sound Joy ist in Schwarz oder Grün für 130 Euro erhältlich.misp.