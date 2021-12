Bild: Hersteller

Heiße Platte

Wem es momentan zu heiß ist, mit fünf weiteren Menschen dicht an dicht am Tisch zu sitzen, kann den „PizzaGrill for6“ von Stöckli für 170 Euro auch allein sinnvoll nutzen. Die „Vielfalt beim Partyspaß“ und das „gesellige Genießen“ machen sich im Frühjahr vielleicht besser. Sechs kleine Pizzen in den Raclette-Pfännchen mit unterschiedlichen Belägen schafft man als Primi piatti locker. Der Grill heizt bei Bedarf von unten, damit der Boden knusprig wird. Als Secondi piatti lassen sich ein Stück Fleisch oder Fisch auf der optionalen Hotstone-Platte für 30 Euro grillen. Und als Nachspeise gibt es drei Crêpes von der antihaftbeschichteten Platte, die noch einmal 30 Euro kostet. Damit alles schnell geht und ordentlich heiß wird, hat der for6 bis zu 1200 Watt Leistung. Diese lässt sich stufenlos über den Drehknopf regulieren.made.