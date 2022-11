Frankfurter Oberbürgermeister : Übersichtliche Beteiligung an Bürgerentscheid zu Feldmann

Das Parteienbündnis aus Grünen, CDU, SPD, FDP und Volt in Frankfurt hat am Freitagabend an der Hauptwache nochmals für die Abwahl von Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) geworben. Die Stadtverordnetenversammlung hatte das Abwahlverfahren am 14. Juli eingeleitet – nun haben die Wahlberechtigten das Wort. 513.000 Frankfurterinnen und Frankfurter sind aufgerufen, über die politische Zukunft des Rathauschefs zu befinden. Seit 8 Uhr sind die Wahllokale geöffnet, bis 18 Uhr können Wählerinnen und Wähler ihre Stimme abgeben, sofern sie nicht schon die Möglichkeit zur Briefwahl genutzt haben. In der fünftgrößten Stadt Deutschlands ist es der erste Bürgerentscheid dieser Art.

Wie hoch die Wahlbeteiligung in den einzelnen Stadtvierteln ist, steht dahin. Nach Auskunft der Stadt werden dazu, anders als etwa bei OB-Wahlen, erst nach 18 Uhr entsprechende Zahlen vorliegen. Stichproben deuten aber auf eine übersichtliche Beteiligung hin. „In einem Wahllokal in Sachsenhausen hatten bis zum Mittag etwa zehn Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben“, berichtet Kollege Manfred Köhler. In einem anderen Wahllokal in diesem Stadtteil ist die Beteiligung laut Wahlhelfern gut, wie Patricia Andreae berichtet. Die Helfer äußerten, die Beteiligung werde hoch genug sein. „Recht gut“ sei sie laut Wahlvorstand in der IGS im Nordend, so Inga Janović.

In einem eher bürgerlich geprägten Wahllokal in Nied gehe regelmäßig jemand wählen. In Höchst sind recht viele Menschen unterwegs, wie Carsten Knop weiter berichtet. Anders sehe es aber in Griesheim und namentlich an der Kleyerstraße aus.

Einfache Frage an Wahlberechtigte

Die von ihnen zu beantwortende Frage lautet: „Stimmen Sie für die Abwahl des Oberbürgermeisters der Stadt Frankfurt am Main, Herrn Peter Feldmann?“ Die Antwort können auch wahlberechtigte Menschen aus EU-Staaten geben, die bei Kommunalwahlen mitstimmen dürfen. Als abgewählt gilt das Stadtoberhaupt, wenn die Mehrheit entsprechend abstimmt und 154.000 Ja-Voten zusammenkommen. Das entspricht 30 Prozent der Wahlberechtigten. Zum Vergleich: An der Oberbürgermeisterwahl 2018 nahmen überhaupt nur etwas mehr als 30 Prozent der Berechtigten teil.

Feldmann steht in der Kritik wegen des Gerichtsverfahrens im Zuge des AWO-Skandals, in dem er wegen Vorteilsannahme angeklagt ist. Hinzu kommt eine sexistische Äußerung über die Flugbegleiterinnen während des Fluges zum Europapokal-Spiel der Eintracht nach Sevilla im Mai. Nicht zuletzt zog er sich den Unmut vieler Eintracht-Fans und -Funktionäre sowie -Spieler zu, weil er sich während der Siegesfeier ungefragt den Pokal schnappte. Gegner der Abwahl halten Feldmann sozialpolitische Belange und Erfolge im Kampf gegen den Fluglärm zugute.