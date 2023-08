Aktualisiert am

Vor der Landtagswahl am 8. Oktober zeigt die F.A.Z.-Umfrage, dass die drei Spitzenkandidaten Boris Rhein, Nancy Faeser und Tarek Al-Wazir Probleme haben, bei den Wählern in Hessen anzukommen. Doch die Zahlen können jedem von ihnen auch Hoffnung geben.

Sechs Wochen vor der hessischen Landtagswahl erhöht eine Umfrage die Nervosität der Akteure. Die von der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag von F.A.Z. und Radio FFH ermittelten Noten der drei Spitzenkandidaten für das Amt des Regierungschefs sind schlechter als die Werte ihrer Parteien. So liegt die CDU zwar mit 31 Prozent deutlich vorn. Aber Parteichef Boris Rhein, der erst seit 15 Monaten Ministerpräsident ist, verfügt jedenfalls bislang noch nicht über einen Amts­bonus.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden.

Die Grünen verlieren im Ver­gleich zur Landtagswahl des Jahres 2018 nur knapp zwei Prozent. Aber der persönliche Wert des Spitzenkandidaten und Wirtschaftsministers Tarek Al-Wazir wird nahezu halbiert. Dass die Zahlen der Bundesinnenministerin Nancy Faeser noch bedenklicher sind, fällt auch angesichts der zwanzig Prozent auf, mit denen die SPD immerhin die Grünen als zweitstärkste Kraft ablösen würde – wenn in Hessen an diesem Sonntag und nicht erst am 8. Oktober Wahlen wären.