Ein Autofahrer erhält eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten auf Bewährung, weil er ein acht Jahre altes Kind auf einem Fahrrad überfahren und getötet hat. Dieses Urteil hat das Landgericht Darmstadt am Mittwoch gesprochen und damit im Wesentlichen eine Entscheidung des Amtsgerichts Dieburg aus dem Jahr 2020 bestätigt. Im Unterschied zum ersten Urteil wird mit der neuen Entscheidung kein Fahrverbot verhängt, das vom Amtsgericht auf drei Monate festgesetzt worden war. Als Bewährungsauflage muss der Angeklagte eine Geldbuße von 2500 Euro zahlen. Nach Überzeugung der Kammer ist der heute 82 Jahre alte Norbert F. der fahrlässigen Tötung schuldig.

Jan Schiefenhövel Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Der Unfall im Jahr 2018 in Dieburg sei auf einen Fahrfehler zurückzuführen, sagte der Vorsitzende Richter Karsten Markert in seiner Urteilsbegründung. Er sprach von einem „tragischen Ausrutscher“ des nicht vorbestraften Angeklagten und einem „schwarzen Tag“ für das getötete Mädchen und seine Familie. Das neue Urteil weicht lediglich aus formalen Gründen von dem des Amtsgerichts vor drei Jahren ab, wie der Richter erläuterte. Ein Fahrverbot solle eine erzieherische Wirkung haben und könne als Nebenstrafe nur bis zu zwei Jahre nach einer Tat verhängt werden.

Mit dem Urteil folgten die Richter mit der Freiheitsstrafe dem Antrag von Staatsanwältin Nicole Dörsam. Der Anwalt der Familie des getöteten Kindes, Andreas Berner, hatte eine deutlich strengere Strafe verlangt – eine Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren. Eine Gefängnisstrafe dieser Dauer kann nicht zur Bewährung ausgesetzt werden. Der Verteidiger Hermann Hädicke hatte einen Freispruch verlangt, weil nach drei Prozesstagen Zweifel an der Schuld des Autofahrers blieben. Der Angeklagte selbst bestritt jede Schuld an dem Tod des Mädchens: „Das Kind ist mir von links in mein Auto reingefahren.“

Kind unter Auto mitgeschleift

Nach Überzeugung der Richter war der damals 77 Jahre alte Norbert F. an einem Augusttag vor fast fünf Jahren in Dieburg mit seinem Cabrio durch einen Kreisverkehr gefahren. Vor ihm fuhr in dergleichen Richtung das Mädchen auf seinem Kinderfahrrad. Das Auto kollidierte mit dem Rad, das am Hinterrad getroffen wurde und umkippte, wie der Vorsitzende ausführte. Nach dem Sturz sei das Mädchen unter das Fahrzeug geraten und mitgeschleift worden, bis das Auto eine Verkehrsinsel erreichte, die das Kind zurückgehalten habe. Auch das Fahrrad sei mitgeschleift und von einem Reifen des Autos überrollt worden. Das Fahrzeug sei noch weitergefahren und erst zum Stehen gekommen, als es gegen die Mauer an einer Grundstückseinfahrt gestoßen sei.

Richter: Autofahrer hätte rechtzeitig bremsen können

Der Angeklagte hätte nach Überzeugung der Richter das Kind sehen und noch rechtzeitig bremsen können. Hätte der Fahrer das Auto zum Stehen gebracht, hätte das Fahrzeug das Kind und dessen Rad nicht berührt und die Kollision wäre vermieden worden.

Die Aussagen der meisten Zeugen im Gerichtssaal seien unergiebig gewesen, sagte Markert, denn sie hätten den Zusammenstoß nicht gesehen. Lediglich ein Augenzeuge habe geschildert, wie das Kind im Kreisverkehr vor dem Auto gefahren und dann unter dem Fahrzeug verschwunden sei. Den endgültigen Beweis, dass der Unfall so passiert sei, wie vom Gericht angenommen, habe das Gutachten eines Kraftfahrzeugsachverständigen erbracht. Der Gutachter Thomas Reichert hatte am Mittwoch die Spuren an Auto und Fahrrad interpretiert. Nach seinen Worten sprechen die Spuren dafür, dass das Fahrrad unter dem Auto mitgeschleift worden ist. Das gleiche gelte für das Kind, an dessen Schuhen Spuren des Auto-Unterbodenschutzes entdeckt worden seien.

Durch das Gutachten ist die Behauptung des Angeklagten widerlegt, das Kind sei von links gekommen, also im Kreisel gegen die Fahrtrichtung gefahren, wie Markert sagte. Die Richter nehmen dem Angeklagten nach seinen Worten ab, dass er das glaubt, doch das sei ein „Schutzmechanismus“. Wenn das Mädchen tatsächlich entgegen der Fahrtrichtung des Kreisel gefahren wäre, wäre das Vorderrad des Fahrrads verbogen gewesen. Die Spuren sähen anders aus.