In Donauwörth sieht man vor lauter Schildern das Rathaus nicht. Die Fassade ist mit Hinweisen für Pilger, Wanderer und Radfahrer gepflastert wie die Eremitage in Sankt Petersburg mit Gemälden: Albsteig nach Tuttlingen, Romantische Straße Richtung Füssen, Via Romea Germanica nach Rom, rechts Radlerschließfächer, links Fahrradständer. Wir sind in Schwaben, und hier zeigt man stolz, dass Donauwörth der Schnittpunkt der Welt ist. Das ist keinesfalls übertrieben, denn in der Stadt beginnt die Via Claudia Augusta, die erste Straße, die die Alpen überwand, Roms Expansion in den Norden ermöglichte und zur Schlagader Europas wurde.

Wir wollen die historische Route bis zu ihrem Endpunkt in Venedig mit dem Fahrrad abfahren, verlassen Donauwörth durchs Ochsentörl und folgen dem Lech. Die Römer hielten zu dem damals wilden Fluss gebührend Abstand. Sie wussten um die Gefahren von Hochwasser und Gebirgsstürzen und berücksichtigten bei ihrer Trassenführung die Topographie der Alpen. Drusus hatte im Jahr 15 vor Christus Vorarbeit geleistet und einen Weg über Reschenpass und Fernpass angelegt, um den aufmüpfigen Siedlern zwischen Inn und Schwarzwald Soldaten auf den Hals schicken zu können. Nachdem die Sache zu seinen Gunsten ausgegangen war, verband Kaiser Claudius die neue Provinz Raetia mit dem Reich und gab die Mittel für den Ausbau der Strecke frei. Sklaven, Zwangsarbeiter und alle, die nicht schnell genug Reißaus nehmen konnten, hackten, schippten und pflasterten in den folgenden Jahren an der Alpenpassage. Die Straße war ein technisches Meisterwerk. Die Römer legten in Schichttechnik ein sechs bis acht Meter breites Band aus Schotter, Kies und Sand durch die Berge. Sie deckten die Straße mit gewölbten Steinplatten, die das Regenwasser ableiteten, führten den Highway über Brücken und bauten Unterkünfte und Rastplätze für die Reisenden. Siebenundsiebzig Jahre lang zogen sich die Arbeiten hin, dann war eine der spektakulärsten Fernstraßen des Altertums fertig. Sie verband das Mittelmeer mit der Donau und war so kon­stru­iert, dass sie auch im Winter befahrbar war.