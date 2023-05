Studenten in Brasilien : Der weite Weg von den Favelas in den Hörsaal

Brendon Mendes’ morgendlicher Weg führt durch ein Reich verschlungener Gassen und schmutziger Winkel. In Parque da Cidade, einer kleinen Favela im Süden von Rio de Janeiro, stapeln sich Häuser wie bunte Treppenstufen den Berg hinauf. Unten am Fuß der Gasse, wo Brendon auf die Straße stößt, treffen zwei Welten aufeinander: die, aus der er kommt und die, in die er möchte.

Beide gehören zum Ortsteil Gávea, aber beide könnten unterschiedlicher nicht sein. Denn Brendons Weg führt nun vorbei an herrschaftlichen Häusern mit hohen Mauern und Portier. Als Kind fuhr er diese Straße mit dem Bus entlang – vorbei an der Elite-Uni mit dem päpstlichen Wappen an der Eingangsmauer – und träumte sich in ihre Hörsäle. Jetzt studiert er tatsächlich hier. Verwirrend sei das, sagt Brendon. Um hier zu landen, musste er als Schüler nachts um drei Uhr aufstehen und viele Stunden mit dem Bus zur Schule fahren. Abends kam er oft erst um 20 Uhr zurück. Seine Eltern haben keinen Schulabschluss. Aber ihm, dem mittlerweile 23-Jährigen, fehlen nun nur noch zwei Semester, um endlich selbst in dieser anderen Welt zu leben.