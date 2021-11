Weltrekord bei Auktion : Originalexemplar der US-Verfassung für 43 Millionen Dollar versteigert

Aktualisiert am

Es soll eines der letzten elf verbliebenen Exemplare sein, nun wurde eine Ausgabe der amerikanischen Verfassung für 43 Millionen Dollar bei Sotheby’s versteigert. So viel Geld wurde noch nie für ein historisches Dokument gezahlt.

Ein seltenes Originalexemplar der US-Verfassung aus dem Jahr 1787 ist für 43 Millionen Dollar (knapp 38 Millionen Euro) versteigert worden. Wie das Auktionshaus Sotheby's nach der Auktion am Donnerstagabend in New York mitteilte, ist diese Summe ein Weltrekord für ein historisches Dokument bei einer Auktion. Sotheby's hatte den Wert ursprünglich auf 15 und 20 Millionen Dollar geschätzt.

Bei dem Dokument handelt sich den Angaben zufolge um eines der letzten elf erhaltenen Originalexemplare der US-Verfassung, die am 17. September 1787 in Philadelphia von den Gründervätern der USA, darunter George Washington und Benjamin Franklin, unterzeichnet worden war.

Laut dem Experten für Manuskripte und alte Bücher bei Sotheby's, Selby Kiffer, war es wahrscheinlich Teil einer Auflage von 500 Exemplaren, die am Vorabend der Unterzeichnung gedruckt wurde. Heute ist es demnach das einzige Exemplar in Privatbesitz. Zuletzt gehörte es der US-Sammlerin Dorothy Tapper Goldman.