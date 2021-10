Frida-Kahlo-Auktion : Eine Frau schaut auf sich

Am 16. November wird im „Modern Evening Sale“ bei Sotheby’s in New York Frida Kahlos Selbstbildnis „Diego y yo“ aus dem Jahr 1949 zum Aufruf kommen. Die Schätzung für das gerade 29,8 mal 22,4 Zentimeter messende Bild, das sie laut Werkverzeichnis in Öl auf Leinwand malte, die auf Holz montiert wurde, ist mit 30 bis 50 Millionen Dollar beziffert. Das Bildnis ist durch eine Garantiesumme abgesichert, die auf Nachfrage das Auktionshaus selbst bereithält. „Diego und ich“ gehört in die Reihe jener in den Vierzigerjahren entstandenen, bedeutendsten Selbstporträts Kahlos, auf denen sie sich als Büste darstellt.

Diese Werke haben Konjunktur: Im vorigen Jahr hat das Lucas Museum of Narrative Art, das der „Star Wars“-Schöpfer George Lucas und seine Frau Mellody Hobson gegründet haben und 2023 in Los Angeles eröffnen soll, eines der bezwingenden Gemälde erworben. Frida Kahlo ist darauf 33 Jahre alt, sie malt sich 1940 in der Blüte ihrer Schönheit, an der schon das Leiden an ihren Gebrechen und an der Untreue ihres Mannes Diego Rivera zehren. Gewidmet hat Kahlo es auf einem rosafarbenen Schriftband am unteren Rand „Leo Eloesser, meinem Arzt und besten Freund. In aller Liebe“. Der Preis ist freilich ungenannt, wird aber gewiss im zweistelligen Millionenbereich liegen.