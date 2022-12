50 Jahre „Wunder der Anden“ : Sie aßen das Fleisch ihrer toten Kameraden

Ein paar unbeschwerte Tage in Chile sollten es werden. Doch die Reise einer uruguayischen Rugby-Mannschaft zu einem Freundschaftsspiel in Santiago wurde zum Höllenritt. Wegen des schlechten Wetters machte die in Montevideo gestartete Maschine des Typs Fairchild F-227 im argentinischen Mendoza einen Zwischenhalt, ehe die Piloten einen Tag später die Anden überqueren wollten.

Doch beim Überflug am 13. Oktober 1972 geriet das Flugzeug in einen heftigen Sturm, streifte einen Felsen, wobei es das Heck verlor, und stürzte auf einen Gletscher. Zwölf der 45 Passagiere waren sofort tot, darunter der Pilot und Ko-Pilot des Flugzeuges. Andere starben kurze Zeit später an den Folgen schwerer Verletzungen. Die Lage war chaotisch. Überall hätten Leichen herumgelegen und Verletzte geschrien, sagte einer der Überlebenden, der heute 71 Jahre alte Ramón Sabella, in einem Interview. Es sei bitterkalt gewesen. Niemand habe Winter­kleidung getragen.